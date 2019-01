Keispelt: Bus wird Raub der Flammen

Am Montagmorgen geriet ein abgestellter Bus auf einem abgelegenen Parking der örtlichen Busfirma aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Am Montagmorgen geriet ein abgestellter Bus auf einem abgelegenen Parking der örtlichen Busfirma aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

(rfk) - Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr geriet ein abgestellter Bus auf einem abgelegenen Parking einer Busfirma in Keispelt aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Die Feuerwehren der Gemeinde Kehlen und Mamer (CISMA) waren für die Löscharbeiten verantwortlich. Der Bus brannte jedoch bis auf seine Stahlkonstruktion ab.