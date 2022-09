Die Polizei musste zwei alkoholisierten Streithähnen Einhalt gebieten. Ein besonders dreister Autofahrer provozierte die Polizei.

Aus dem Polizeibericht

Keinerlei Papiere und betrunken - aber die Polizei überholt

(TJ) – Was ein Autofahrer sich dabei gedacht hat, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der N2 zwischen Luxemburg und Sandweiler ausgerechnet einen Polizeiwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte, darf man sich fragen. Der kühne Raser hätte klar und deutlich besser getan, nicht aufzufallen, wie sich bei der Kontrolle herausstellte.

Sein Wagen war nicht ordnungsgemäß zugelassen, zudem konnte er keine Steuervignette vorweisen und hatte auch keine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen. Dass er ebenfalls keinen Führerschein vorweisen konnte, passt in das Szenario. Die sogenannte Kirsche auf dem Kuchen stellte ein positiver Alkoholtest dar. Der Mann bekam ein Fahrverbot zugestellt und sein Fahrzeug wurde immobilisiert.

In derselben Nacht wurde eine Polizeistreife in der Rue Sainte-Zithe in Luxemburg-Stadt auf einen Wagen aufmerksam, der den Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen kam. Der Fahrer wurde gestoppt und bei der Kontrolle wies dieser deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest war positiv und somit wurde auch in diesem Fall ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.



Randalierer im Arrest

In zwei Fällen musste die Polizei am Montag unangenehmen Zeitgenossen die Grenzen aufzeigen. Ein erster Fall geht auf 17 Uhr zurück, als aus der Rue de la Rocade in Bonneweg eine Frau gemeldet wurde, die herumschrie und sich gegenüber Passenten aggressiv zeigte.

Die Polizisten versuchten, die Dame zu beruhigen, was aber nicht gelang. Daraufhin entschieden die Beamten sich, die Frau nach der ärztlichen Untersuchung im Arrest unterzubringen. Diese wehrte sich vehement gegen den Transport, sodass die Polizisten sie immobilisieren mussten. Der Arrest blieb ihr dennoch nicht erspart.

Ebenfalls im Arrest landete ein Mann, der gegen 22 Uhr auf der Schueberfouer in einem Lokal randalierte. Er pöbelte die Beamten an und stellte eine Gefahr für sich und andere dar, sodass er in Verwahrung genommen werden musste.

