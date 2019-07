Bürgermeister von Audun-le-Tiche reagiert nach Polizeiaktion in Gartenanlage Homecht nahe Esch/Alzette.

"Keine Tierquälerei und kein Diebstahl von Tieren"

Luc EWEN Der Bürgermeister von Audun-le-Tiche, Lucien Piovano, reagiert nach der Polizeiaktion in der Gartenanlage Homecht nahe Esch/Alzette.

Nach der vermeintlichen Tierrettungsaktion durch Aktivisten in Gartenanlagen nahe Belval (siehe LW vom Freitag) kam es hier später auch zu einer Polizeiaktion (siehe LW vom Samstag). Diese sei nicht auf eine Klage seiner Kommune zurückzuführen, betont der Bürgermeister von Audun-le-Tiche, Lucien Piovano, nun im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ und erklärt seine Sicht der Dinge.

Die Gemeinde Audun-le-Tiche werde keine Klage gegen die Aktivisten führen, so Lucien Piovano. Der Escher Schöffe Martin Kox hatte zuvor dem LW gesagt, eine Klage würde von der Gemeinde Audun-le-Tiche wegen Diebstahls, Einbruchs, Durchführung einer Aktion ohne Genehmigung und Exports von nicht veterinärmedizinisch geprüften Tieren geführt.

In Bezug auf die beiden ersten vermeintlichen Anklagepunkte sei es am Grundeigentümer, Arcelor- Mittal, oder an den betroffenen Parzellenbesitzern, Klage zu führen, so Piovano. Er betont aber, dass, seinen Informationen zufolge, alle Tiere mit Erlaubnis der jeweiligen Tierhalter aus den Käfigen entfernt worden seien.



Damit widerspricht er teils den Aussagen von Aktivisten im Gespräch mit dem LW.



Auch auf die Aussage eines Parzellenbesitzers im „Tageblatt“ vom 28. Juni angesprochen, der dort mit den Worten zitiert wird: „Erst gestern hat jemand eine Tür aufgebrochen und nicht nur Hühner (...) mitgehen lassen“, wiederholt Piovano, dass seinen Informationen zufolge keine Tiere ohne Erlaubnis der Tierhalter entwendet worden seien.



Was die anderen beiden vermeintlichen Anklagepunkte angeht, so betont er, dass diese nicht Kompetenz der Kommune seien. „In diesem Fall wäre es am Staatsanwalt des Tribunals von Thionville, Klage zu führen“, so der Bürgermeister.



Dass es dazu kommt, glaubt er allerdings nicht. Denn: Bereits vor drei Wochen habe es eine Polizeiaktion vor Ort gegeben, sagt er. Dies mit den regionalen Behörden und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Dabei sei keine Verletzung des Tierschutzgesetzes festgestellt worden.



Die zweite Polizeiaktion vom Donnerstag habe nicht als Konsequenz auf die vermeintliche Rettungsaktion stattgefunden. Vielmehr hätten sich die Behörden versichern wollen, dass auch bei hohen Temperaturen die Tiere noch ordnungsgemäß untergebracht seien. Letzteres sei der Fall gewesen.



Künftig keine Tierhaltung mehr



Zur Erinnerung: Bei der zufällig vom LW bemerkten Aktion der Aktivisten waren mehrere Tiere, davon viele in augenscheinlich gutem, aber auch solche in offenbar schlechtem Zustand, aus der Anlage entfernt worden. Lucien Piovano bestätigt aber die Aussagen von Martin Kox und ArcelorMittal, dass im Laufe des Monats eine Versammlung mit den Parzellenbesitzern geplant ist.



Dort soll in einem partizipativen Ansatz geklärt werden, wie die Gärten künftig genutzt werden. Angestrebt würden Gemeinschaftsgärten mit der Escher Beschäftigungsinitiative CIGL. Nicht auszuschließen sei aber, dass auch einzelne Privatparzellen bestehen bleiben.



Es sei aber klar, dass hier in Zukunft keine Tiere mehr gehalten werden dürfen.