Keine TGV-Züge mehr nach Paris

Teddy JAANS Ab Freitag wird der Zugverkehr heruntergefahren. Die TGV-Verbindungen fallen aus.

(TJ) - Die CFL passen die Frequenz ihrer Zugverbindungen an die Krisensituation an. Ab Freitag fallen die TGV-Verbindungen von und nach Paris bis auf weiteres komplett weg. Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, kriegen ihr Geld rückerstattet, dazu sollen sie sich mit ihrer Verkaufsstelle in Verbindung setzen.

Doch auch auf dem nationalen Netz gilt eine deutlich herabgesetzte Frequenz. So verkehren die Züge auf den 10, 30, 50 und 70 im Stundentakt, auf der Linie 60 verkehren die Züge alle 30 Minuten. Die TER-Verbindungen werden von Tag zu Tag angepasst.

Bei den Busverbindungen bleibt zu erwähnen, dass der "Gare Lorraine Express" ausfällt und der Pendeldienst " Luxembourg Saarbrücken Express" nur in reduzierter Taktfrequenz fahren.

Reisende sind gebeten, sich auf der Webseite der CFL zu informieren.





