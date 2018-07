Keine Personen mehr von Stadt Esch in Hotels untergebracht

Nicht alle durch den Brand geschädigten Einwohner können wieder zurück in ihre Wohnung. Sie haben mittlerweile aber alle eine mehr oder weniger provisorische Unterkunft gefunden.

„Mittlerweile sind keine Personen mehr von der Stadt in Hotels untergebracht“, erklärt die Escher Sozialschöffin Mandi Ragny auf Nachfrage. Dies knapp zwei Wochen nach dem Großbrand in der Rue d'Audun. In der Brandnacht, vom 2. zum 3. Juli, hatte die Stadt 40 Personen in Hotelzimmern unterbringen müssen.



Einige waren sofort, andere später, bei Familienangehörigen oder Bekannten untergekommen. Mittlerweile durfte ein Großteil zurück in ihre Wohnungen. Aber nicht alle.



Zwei Gebäude weiterhin abgesperrt