Das Krankenhauspersonal stößt unter anderem wegen zahlreicher Infektionen in den eigenen Reihen an die Grenzen.

Wegen zahlreicher Infektionen

Keine Patientenbesuche mehr im CHEM

(m.r.) - In den Krankenhäusern des Centre hospitalier Emile Mayrisch (Esch/Alzette, Niederkorn und Düdelingen) finden bis auf Weiteres keine Patientenbesuche mehr statt. Ausnahmen gelten nur in der Maternité für Väter und Begleitpersonen und in der Pädiatrie. Mit der Maßnahme soll das Infektionsrisiko für das Personal und die Patienten verringert werden.

Rezent hätten laut einer Mitteilung der Direktion mehrere Mini-Cluster dazu geführt, dass es zu einer bedeutenden Anzahl an Infektionen beim Krankenhauspersonal gekommen sei. Eine solche Situation habe es zuvor noch nicht gegeben. Das Personal müsste sich bereits jetzt anders aufstellen, um die Ausfälle zu kompensieren.

Gleichzeitig seien über 50 Covid-Patienten derzeit in Esch hospitalisiert. Dies führe zu einer noch nie zuvor bestehenden Belastung für das Krankenhauspersonal.





