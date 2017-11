(str) - Als die drei Täter am 13. September 2014 die Familie in Eischen überfielen, sei die Anwesenheit der Bewohner von Anfang an Teil des Plans gewesen, führte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Freitag zu Beginn ihrer Anklagerede aus.



Denn nur deshalb seien die mittlerweile als Jason B. und Laetitia B. sowie Logan B. – der nicht für den Prozess aus Belgien ausgeliefert wurde – identifizierte Räuber, vermummt und mit einem Revolver bewaffnet zur Tat geschritten.



Im Haus hätten sie zuerst den Mann geschlagen und zu Boden geworfen, dann die Frau zudem mit Füßen gegen die Brust getreten und schließlich die 83-jährige Schwiegermutter misshandelt.



Opfer im Keller gefesselt



Und selbst nachdem sie den Geldschrank der Familie entleert hatten, hätten sie die drei Hausbewohner im Keller gefesselt. Daher sei neben dem schweren Raub auch Freiheitsberaubung als Strafbestand zurückzubehalten.







Und auch Ceca J., die Ehefrau des mutmaßlichen Auftraggebers Alex J., sei für diesen Raub zu verurteilen, obwohl sie selbst nicht an der Tatausführung teilgenommen habe. Sie sei Teil der Planung gewesen, da sie gemeinsam mit Laetitia B. den Geldschrank bei einem Einbruch im Mai 2014 entdeckt und diese Information an Alex J. weitergegeben habe, erklärte die Anklägerin – soweit im Gerichtssaal vernehmbar (siehe Kommentar: "Wenn Justitia gegen das Gesetz verstößt").

Das Vorgehen der Bande sowohl bei den 18 Einbrüchen wie auch beim „Homejacking“ lasse keinen Zweifel daran, dass es sich um eine organisierte Bande handele. Deshalb sei der straferschwerende Umstand einer kriminellen Vereinigung gegeben.

Freiwillig und aus eigenem kriminellen Antrieb



Jason B. versuche sich seiner Verantwortung zu entziehen, indem er behaupte, keine andere Wahl gehabt zu haben, da er sich dem Drahtzieher nicht widersetzen könne, so die Staatsanwältin. Er habe sich den kriminellen Aktivitäten von Alex J. freiwillig angeschlossen, wohl wissend, dass es sich bei diesem um einen Schwerverbrecher handelte.







Auch für Laetitia B. zeigte die Anklägerin kaum Verständnis. Es gebe keine konkreten Anzeichen dafür, dass ihre Familie bedroht würde. Sie habe nicht aus Zwang gehandelt, sondern aus eigenem kriminellen Antrieb.



Für Jason B. und Laetitia B. forderte sie daher 17 Jahre Haft, für Ceca J. 15 Jahre. Anlass für eine teilweise Bewährung oder mildernde Umstände gebe es nicht.



Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 7. Dezember.