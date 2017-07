(SH) - Es ist Sommer und für viele Schüler und Studenten stehen nun erst mal die Ferien an. Doch was tun mit der vielen Freizeit, vor allem wenn das Budget begrenzt ist? Wie wäre es damit, das eigene Land als Tourist zu erkunden? Denn Luxemburg bietet jede Menge Freizeitaktivitäten an, viele davon sind kostenlos. Wir stellen zehn Aktivitäten vor, die es zum Nulltarif gibt.



1. Durch das Land radeln...

Bewegung an der frischen Luft geht immer ...