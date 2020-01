Keine Kunden trotz Solden

Die Solden sind im allgemeinen ein Kundenmagnet. Nicht so im hauptstädtischen Bahnhofsviertel, wofür es mehrere Gründe gibt.

Seit die Trambaustelle Einzug in das hauptstädtische Bahnhofsviertel gehalten hat, ist nichts mehr wie vorher. Dass vor allem die Geschäftsleute in der Avenue de la Liberté unter den Arbeiten leiden, ist gewusst.

Auch die Solden, die am 2. Januar begannen, locken nicht mehr Kunden in die Läden in dieser Straße, wie vor Ort zu erfahren war. Mehr noch: Auch die Geschäfte in der Parallelstraße, der Avenue de la Gare, sind von der Baustelle betroffen. Doch das ist nicht das einzige Problem.

„Wir haben viele Kunden verloren“, sagt Sabine Jeitz, Verkäuferin im Männerbekleidungsgeschäft „41 avenue“ in der Al Avenue ...