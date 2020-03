Das Corona-Virus macht auch vor den Kirchenbänken nicht halt. Das Erzbistum Luxemburg hat daher nun seine Schutzmaßnahmen verschärft. Was Gläubige jetzt wissen sollten.

Keine katholischen Gottesdienste in Luxemburg bis zum 3. April

Michael MERTEN

Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen der Luxemburgischen Regierung zur Eindämmung des Corona-Virus haben nun auch das Erzbistum Luxemburg zu neuen Schutzbestimmungen veranlasst. Von Samstag, 14. März bis zum 3. April hat die Diözese im Sinne der Prävention sämtliche öffentlichen Gottesdienste abgesagt. Wie es danach weitergeht und ob die Muttergottesoktav stattfinden kann, werde "zu gegebener Zeit und je nach Entwicklung der allgemeinen Gesundheitslage" sowie im Einklang mit behördlichen Bestimmungen entschieden.

Eine Ausnahme gilt für Begräbnisfeiern und -messen: Diese werden weiter gehalten, "allerdings nur im Beisein des engsten Familienkreises und unter Wahrung aller gebotenen Schutzmaßnahmen". Tauf- und Hochzeitsfeiern sind auf ein späteres Datum zu verschieben, allein in Ausnahmefällen können Sie nach Bistumsangaben im engsten Familienkreis stattfinden. Auch bereits geplante Firmungen sowie die Wallfahrten zur Schwarzen Notmuttergottes in Stadtgrund sind in den kommenden Wochen abgesagt.



Für den Zeitraum 14. März bis 3. April werden auch alle katechetischen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche sowie alle Veranstaltungen mit Risikogruppen in den Pfarreien ausgesetzt. "Alle Ehrenamtlichen, besonders jene in der Alten- und Klinikpastoral, werden aufgefordert, ihre Tätigkeit vorübergehend ruhen zu lassen", so das Erzbistum. Die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Alten- und Klinikpastoral sollten in Absprache mit der jeweiligen Haus- oder Heimleitung abklären,wie ihr Dienst in den kommenden Wochen erfolgen könne.

Das Gebot an die Gläubigen, am Sonntag zur Kirche zu gehen, ist bis zum 3. April aufgehoben: "Der Erzbischof dispensiert von der Sonntagspflicht", heißt es in der Mitteilung. Die Kirchen und Kapellen der Erzdiözese sollen aber für das persönliche Gebet offen bleiben. Zudem sind alle Gläubigen eingeladen, die „Radiosmass“ am Sonntag um 9 Uhr (auf .dok und cathol.lu, Replay ab 10 Uhr) bzw. um 11 Uhr (auf 2. RTL Tele) sowie die Gottesdienste aus der Kathedrale im Live-Stream zu verfolgen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden (Uhrzeiten auf www.cathol.lu).

Die beiden, im Rahmen des Bistumsjubiläums „150 Jahre Diözese Luxemburg“ geplanten Veranstaltungen – der Vortrag zur Diözesangeschichte (17.3.) sowie die Vorstellung des Comics „Heilige Sprünge“ (22.3.) - werden auf ein späteres Datum verlegt. "Die Gläubigen werden gebeten, insbesondere die vom Covid-19 betroffenen Patienten und das Pflegepersonal in ihr Gebet einzuschließen", schreibt das Erzbistum. Die Priester seien aufgerufen, die Eucharistie allein, unter Ausschluss der Gläubigen, in den Anliegen ihrer Gemeinschaften und für die Welt weiterhin zu feiern.