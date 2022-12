In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um ein Weihnachtsfest ganz ohne Geschenke.

Weihnachtsgazettchen

Keine Geschenke, kein Stress?

Elena ARENS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um ein Weihnachtsfest ganz ohne Geschenke.

Was schenken wir Oma Ingeborg? Hat Onkel Dagobert denn schon einen Tresor? Und was bekommt das Fräulein Tochter von Tante Erika? Jedes Jahr, wenn die Weihnachtszeit näher rückt, stelle ich mir die gleichen Fragen. Meistens habe ich mich die letzten Jahre gut durchgeschlagen. Doch in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze entspannter angehen zu lassen, denn wir schenken uns nichts.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe es, meine Mitmenschen zu beschenken und natürlich liebe ich es, Geschenke zu bekommen. Aber dies eher an einem Geburtstag als an einem Feiertag. Den Kaufrausch um diese Jahreszeit möchte ich wirklich ungern unterstützen. Wir versuchten dies auch schon in den vergangenen Jahren, erfuhren dann – zwei Tage vor Heiligabend – dass die Gäste oder die Gastgeber trotzdem ein Präsent für jeden hatten.

Dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke.

Verärgert rannte ich dann von Geschäft zu Geschäft, um hoffentlich das Passende zu finden. Meistens kauft man ohnehin irgendwas und hofft, dass dem Beschenkten das eingepackte Objekt, das man ihm gerade in die Hand gedrückt hat, überhaupt gefällt. Und was, wenn der Beschenkte den Gegenstand schon längst hat oder gar nicht benötigt?

Nein, diese Diskussionen bin ich in diesem Jahr endgültig leid. Wir leben momentan in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, zusammenzukommen, einen angenehmen Abend zu verbringen und eine schöne Erinnerung zu schaffen, anstatt sich über Geschenke Gedanken zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob es dann in diesem Jahr funktioniert … Gegen eine Flasche Wein als Mitbringsel habe ich aber nichts einzuwenden, die kann man ja mit den anderen Gästen teilen.

