Die Regierung ist derzeit nicht gewillt, impfbereite Bürger zu belohnen. Das betont Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).

Niedrige Impfrate

Keine Einkaufsgutscheine als Impfbelohnung geplant

(TJ) - Impfwillige mit Einkaufsgutscheinen zu belohnen, wenn sie sich den schützenden Piks setzen lassen, ist derzeit keine Option für die Regierung. Das geht aus der Antwort von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) auf eine parlamentarische Frage des grünen Abgeordneten Marc Hansen hervor. In Deutschland können sich Bürger in einigen Regionen nach der Impfung Essensgutscheine, Konzerttickets oder Gutscheine abholen.

Der Abgeordnete wollte zudem wissen, wie die Regierung gedenkt, die Impfrate von aktuell 76 Prozent der Bevölkerung im impffähigen Alter (Gesamtbevölkerung: 64 Prozent) auf die angestrebten 80 Prozent zu erhöhen.

Die Impfbereitschaft in Luxemburg sei zuletzt gestiegen, betonte Lenert. Ursache dafür sind wohl die strengeren Covid-Check-Regeln, die seit 18. Oktober beziehungsweise 1. November gelten. So wurden zwischen dem 14. September und dem 14. Oktober 10.431 Dosen Vakzin verabreicht, im Zeitraum zwischen 15. Oktober bis zum 15. November waren es 18.441 Einheiten, ein Plus von fast 77 Prozent. In diesen Zahlen sind allerdings auch die ersten Auffrischungsimpfungen erhalten. Aber nicht nur: „Seit Inkrafttreten des verschärften CovidCheck-Systems wurden 1,8 Mal mehr Erstimpfungen verabreicht“, so Lenert.

Sollte die Europäische Medikamentenagentur dem Biontech-Impfstoff eine Zulassung für Kinder ab fünf Jahren erteilen, könne man die Rate durch die Impfung dieser Altersgruppe weiter erhöhen, so die Ministerin. Sie verweist zudem auf die für die Woche vom 6. bis zum 12. Dezember geplante Impfwoche mit gezielten Aktionen.

