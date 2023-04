Der Softdrink-Hersteller Coca-Cola will sich nach den Grundschulen nun auch aus dem Sekundarunterricht verabschieden.

Schulwesen

Keine Cola-Automaten mehr in den Lyzeen

Der Softdrink-Hersteller Coca-Cola will sich nach den Grundschulen nun auch aus dem Sekundarunterricht verabschieden.

Bis Ende des laufenden Jahres sollen die Cola-Automaten aus den Lyzeen verschwinden. Das hat der US-amerikanische Softdrink-Hersteller angekündigt.

Auf dem Weg zur ökologischen Schulkantine Schüler und Lehrer sollen nachhaltiger essen. Am Dienstag wurde das neue Schulrestaurantkonzept "Food4future" vorgestellt.

Die belgische Direktion begründet die Entscheidung mit „kommerziellen Überlegungen“. Seit geraumer Zeit stünden schon keine Automaten von Coca-Cola in den Grundschulen, nunmehr wolle man diesen Schritt auch im Sekundarunterricht durchziehen. Künftig sollen nur noch Wasser und Getränke ohne Zucker angeboten werden.

Derzeit stehen noch in 15 Schulen Cola-Automaten. Der Hersteller ruft die Schüler auf, Alternativgetränke vorzuschlagen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Der Schritt reiht sich in die Bestrebungen nach gesünderer Ernährung in den Schulen ein. Auch bei der angebotenen Essensauswahl hat man bereits an diversen Stellschrauben gedreht, um den Jugendlichen eine ausgewogenere Ernährung mit weniger Fett, Fleisch und Zucker anzubieten.

Dieser Artikel erschien erstmals auf virgule.lu. Übersetzung ins Deutsche: Teddy Jaans.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.