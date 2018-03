Die 84-jährige Frau, die vor zwei Wochen tot vor ihrem Haus gefunden worden war, ist aller Voraussicht nach eines natürlichen Todes verstorben.

Keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung

Sophie Hermes Vor zwei Wochen trafen Passanten in Oberkorn auf die Leiche einer älteren Frau. Wie die Pressestelle der Justiz mitteilt, gibt es keine Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung.

Passanten hatten den leblosen Körper der Frau am 15. Februar in der Mittagsstunde in Oberkorn gefunden. Um die Todesursache zu ermitteln, war die Spurensicherung vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hatte zudem eine Obduktion der Leichebeantragt.