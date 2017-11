(dho) - Früher war doch nicht alles besser. So katastrophal wie ihr Ruf ab und an ist, sind die Schüler von heute bei Weitem nicht. Dies geht zumindest aus den Zahlen hervor, die das Bildungsministerium vor Kurzem in einem Presseschreiben veröffentlichte.



Trotz wachsender Schülerzahlen in den Luxemburger Lyzeen (zwischen 2014 und 2017 stieg die Zahl um 357 Jugendliche), wurden weniger Klassenräte wegen nichtbefolgens von Regeln von den zuständigen Lehrern einberufen. Im Schuljahr 2014/15 waren es landesweit 625 Sitzungen, 2016/17 waren es 539.



Falls bei dem Schüler keine Besserung seines Verhaltens festzustellen war, wurde der Disziplinarrat einberufen. Der entschied dann darüber, ob der Jugendliche der Schule verwiesen wird. Im vergangenen Schuljahr war dies, mit 144 Einberufungen, 42 weniger als im Schuljahr 2014/15. In vielen der Fälle kommt es anschließend zu einem Schulverweis. Ist der Schüler noch schulpflichtig, muss der zuständige Direktor ihn in einer anderen Schule unterbringen. 19 Personen verließen ihr Lyzeum, noch bevor sie vor den Rat treten mussten.



Repressionen allein sind keine Lösung

„Doch auch wenn die Zahlen rückläufig sind, muss überlegt werden, wie wir dagegen vorgehen können“, sagte Lex Delles (DP), Präsident der Bildungskommission, am Mittwoch im Anschluss einer Sitzung im Parlament. Auf Anfrage der ADR hatte Minister Claude Meisch (DP) den Abgeordneten in der Kommission Rede und Antwort zum Thema gestanden. „Es stellte sich heraus, dass 34 Prozent der Disziplinarverfahren, die in den luxemburgischen Lyzeen eingeleitet wurden, auf Schulschwänzen zurückzuführen waren“, so Delles. An zweiter Stelle steht mit etwas über 20 Prozent Gewalt, gefolgt von Beschimpfungen, Drogen (7 Prozent) und nicht Einhaltung weiterer Regeln.



Mehrheit der Disziplinarräte wurde wegen Schulschwänzen einberufen.



Bei schlimmen Verstößen gegen Regeln, kann der Direktor des Lyzeums, nach Beratung mit dem Klassenrat, den Schüler zeitweise oder definitiv in eine andere Klasse versetzen, oder ihm einen Tag und bis zu zwei Wochen die Teilnahme am Unterricht untersagen.



Ob das jedoch bei Schülern sinnvoll ist, die durch Schwänzen auffallen, sei dahingestellt. Daher soll neben den möglichen repressiven Maßnahmen die zur Verfügung stehen, auch auf anderen Wegen nach einer Lösung gesucht werden. Auch ein Vertreter des „Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire“ (CePAS) wohnte daher am Mittwoch der Kommissionssitzung bei. Der Dienst kümmert sich auf nationaler Ebene um Schüler, die auffällig wurden. Vor allem die richtige Betreuung sei nämlich wichtig, so Delles.

Das Bildungsministerium teilt im Schreiben auch mit, dass das Problem von Gewalt, Mobbing und Cybermobbing in Schulen sehr ernst genommen wird und zahlreiche Initiativen existieren, um das Wohlsein zu steigern. Aus der Pisa-Studie 2015, die im April veröffentlicht wurde, geht hervor, dass 15,7 Prozent der 15-Jährigen mehrmals pro Monat Opfer von Mobbing oder Gewalt wurden.