Nach Rohrbruch

Kein Trinkwasser in Teilen von Hesperingen

In Fentange-Plateau, im Gewerbegebiet Howald und in der Cité um Schlass gibt es voraussichtlich bis Dienstag kein Trinkwasser.

(str) - Nach einem Rohrbruch am Montagnachmittag ist die Trinkwasserzufuhr im Gewerbegebiet Howald, in Fentange-Plateau und in der Cité um Schlass in Hesperingen unterbrochen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis Dienstagmorgen andauern.

LW-Informationen zufolge wurde die Wasserleitung bei Bauarbeiten in der Rue des Bruyères in Howald beschädigt. Wegen der Ringanlage der Wasserverteilung kann die Versorgung in den restlichen Ortsteilen aufrechterhalten bleiben. Es kann allerdings auch hier zu Druckschwankungen kommen.

