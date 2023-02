In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Verkehrswunder.

Gazettchen

Kein Stau mehr auf Luxemburgs Straßen

Glenn SCHWALLER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Verkehrswunder.

Morgens 8.00 im Süden des Landes: die Autobahn in Richtung Luxemburg-Stadt ist frei, es ist kein Stau in Sicht. Ja, Sie haben die letzten Worte des Satzes richtig gelesen: kein Stau in Sicht. In der eigentlichen Rushhour gibt es nur wenig Autoverkehr, lediglich auf einem kurzen Abschnitt bildet sich ein kleiner Rückstau, der jedoch nicht der Rede wert ist.

Das mag nun wie ein Ausschnitt aus einem völlig unrealistischen Traum klingen, ist es aber nicht. Es ist genauso passiert. Das Ganze hat auch einen Grund: Es ist wieder Urlaubszeit und auf diese freuen sich nicht nur die Schüler, sondern auch alle Berufspendler. Sind Schulferien, wirken die Straßen des Landes nämlich oft wie leer gefegt.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Dies merkt man auch in dieser Woche wieder. Während sich gefühlt halb Luxemburg auf den Skipisten in Ischgl, Serfaus und St. Anton rumtreibt, müssen die Zurückgelassenen hierzulande nur noch die Hälfte der Zeit einplanen, um mit dem Auto von A nach B zu kommen. Der Verkehr fließt zwar vereinzelt zäh, mit dem sonst üblichen Chaos hat dies jedoch nur wenig zu tun.

Dabei sind die aktuellen Faschingsferien noch nicht einmal das beste Beispiel für den Zusammenhang zwischen Schulferien und dem Verkehr. Vor allem in der Weihnachtszeit und im August erinnern Luxemburgs Straßen fast schon an Lockdown-Zeiten, in denen teilweise kein Auto weit und breit zu sehen war.

Ab kommender Woche wird wieder der ganz normale Wahnsinn herrschen

Das Ganze hat jedoch einen Haken. Die Freude ist nämlich zeitlich begrenzt. Ab kommender Woche ist es wieder vorbei mit der Ruhe, dann wird auf den luxemburgischen Straßen abermals der ganz normale Wahnsinn herrschen. Also gilt es, in dieser Woche noch zu profitieren.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.