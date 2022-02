Die Anlaufstelle für Menschen in sozialer Not in der Escher Grand-Rue ist seit der Pandemie auf zwei Orte aufgeteilt. Der Umzug steht bevor.

Lokales 7 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Stëmm vun der Strooss Esch

Kein Platz mehr fürs Mittagessen

Franziska JÄGER Die Anlaufstelle für Menschen in sozialer Not in der Escher Grand-Rue ist seit der Pandemie auf zwei Orte aufgeteilt. Der Umzug steht bevor.

Direkt weiterlesen? Für nur 2,50€ pro Woche können Sie diesen Artikel „Kein Platz mehr fürs Mittagessen“ lesen und erhalten Zugang zu allen unseren Artikeln. Immer und überall bestens informiert

Rund um die Uhr Zugriff auf unsere Premium Artikel

Gratis Newsapp für Ihr Smartphone und Tablet Zu den Abonnements Bereits Abonnent? Hier einloggen.