(dho) - Roger Pelzer mag nicht mehr. Bereits auf der Generalversammlung im vergangenen Jahr hatte er seinen Rücktritt vom Vorsitz der Vereinigung der Schausteller der Schobermesse angekündigt. Ein Nachfolger für sein Amt wurde bisher jedoch nicht gefunden. Eine Weiterführung des Amtes kommt für Roger Pelzer dennoch nicht mehr in Frage: „Ich werde in diesem Jahr 69 Jahre alt und möchte die Vereinigung nicht mehr leiten“. Seit Ende der 1970er-Jahre ist er dort bereits Mitglied.



Die Suche nach seinem Nachfolger erweist sich jedoch in vielerlei Hinsicht als schwierig. Interne Querelen, fehlende Motivation der Mitglieder oder mangelndes Bürokratieverständnis sind nur einige der Gründe, die angeführt werden können.



Den Vorsitz sollte ein Luxemburger übernehmen.



So war man sich dann auch am Donnerstag bei der als Generalversammlung angekündigten Versammlung auf der Schobermesse nicht im Klaren darüber, ob es sich nun um die Generalversammlung oder um eine geschlossene Veranstaltung der Vereinsmitglieder handele.



Foto: Ann Sophie Lindström/LW-Archiv

In einem Punkt scheinen sich dann doch alle einig: Die Nachfolge muss ein Luxemburger übernehmen, der ganzjährig für die Organisation vor Ort ist. Roger Pelzer schätzt, dass für den Posten etwas mehr als ein Dutzend Personen in Frage käme. Ungefähr so viele Luxemburger seien nämlich „echte“ Schausteller. Jedoch stellt er auch klar, dass er natürlich niemandem den Posten verweigern würde. Das stünde schließlich nicht in seiner Macht.



Wer die Geschicke des Vereins in Zukunft leitet, wird sich etwa um die Organisation der „Extra-Tage“ auf der Schobermesse kümmern, wie etwa die Eröffnung, den Bürgermeistertag oder der Königinnentag. Jedoch habe sich hier einiges geändert. „Früher war man bei der Eröffnung froh, wenn ein Bürgermeister gekommen ist. Heute ist es quasi zu einer politischen Veranstaltung geworden“, so Roger Pelzer. Der Verein kümmert sich aber auch um die Belange der mehr als 260 Schausteller auf dem Glacis. So wurde etwa ein Container aufgestellt, in dem die ausländischen Schausteller ihr Personal anmelden können.



Das Ende der Vereinigung?

Aber was bedeutet es nun, wenn kein Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden gefunden wird? „Die werden schon jemanden finden“, zeigt sich Roger Pelzer optimistisch. „Und ich wünsche ihm dann viel Glück und Erfolg“. Am Montag soll über weitere Schritte des Austritts beraten werden.



Auch nach seinem Rücktritt wird Roger Pelzer aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Der europäischen Vereinigung der Schausteller wird er nämlich weiterhin als Präsident treu bleiben. Und sich so für das Wohl seiner Schaustellerkollegen einsetzen.