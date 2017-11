(m.r.) - Am Mittwochnachmittag hat die Polizei zwei Fahrer erwischt, die gegen ein bestehendes Fahrverbot verstoßen haben. Da es sich bei den zwei Personen um Wiederholungstäter handelt, hat die Staatsanwaltschaft ihre Festnahme angeordnet. Sie mussten die Nacht in der Vollzugsanstalt verbringen und wurden am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Die Staatsanwaltschaft erinnert in einem Presseschreiben daran, dass das Fahren ohne gültigen Führerschein kein Kavaliersdelikt ist. Für den Verstoß sind Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren, Geldstrafen von bis zu 10 000 Euro und ein Fahrverbot von bis zu 15 Jahren vorgesehen. Zudem werden vier Punkte vom Führerschein abgezogen.