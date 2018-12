Eine internationale Journalistenrecherche brachte es Ende November ans Licht: Viele medizinische Produkte werden ohne ausreichende Überprüfung vermarktet. Doch wer prüft eigentlich in Luxemburg?

Lokales 3 Min.

Kein Implantateregister in Luxemburg

Jacques GANSER Eine internationale Journalistenrecherche brachte es Ende November ans Licht: Viele medizinische Produkte werden ohne ausreichende Überprüfung vermarktet. Doch wer prüft eigentlich in Luxemburg?

Die Veröffentlichung des International Consortium for Investigative Journalism ICIJ hat für Furore gesorgt: Tausende von medizinischen Produkten, darunter Herzkatheder, Brustimplantate, künstliche Herzklappen oder Hüftgelenke verursachen den Patienten Probleme. Die Ursache: die Produkte wurden vor der Kommerzialisierung zum Teil nur unzureichend oder überhaupt nicht überprüft. Zudem fanden die Journalisten heraus, dass selbst Produkte, welche in Studien zu Komplikationen führten, trotzdem weiter vermarktet wurden. Auch bei Komplikationen wurden die Produkte nicht vom Markt genommen weil ein einheitliches Alarmsystem fehlt.

Keine legale Basis



In Luxemburg ist die Situation laut Patiente Vertriedung nicht wirklich beruhigend. Tatsache ist, dass kein zentrales Verzeichnis über die verwendeten Implantate besteht. Das bestätigt auch das Gesundheitsministerium. “Momentan gibt es in Luxemburg kein nationales Implantaten-Register. Die legale Basis dafür existiert noch nicht“, so Dr. Arkadiusz Hojny, zuständig für medizinische Produkte in der Gesundheitsverwaltung. “Das heißt allerdings nicht, dass die Implantate gar nicht zurückverfolgt werden können. Die Informationen über die Art und Herkunft der Implantate liegen dem Arzt bzw. dem Krankenhaus vor. Diese Informationen müssen auch dem Patienten geboten werden. Vor jeder Implantation eines Medizinproduktes muss eine unterschriebene, schriftliche Einverständniserklärung durch die Patienten oder deren Vertreter vorliegen“, so Hojny.



Keine Verpflichtung

Laut Hojny besteht für Patienten und Ärzte zurzeit allerdings noch keine Verpflichtung, einen Vorfall in Bezug auf ein Medizinprodukt zu melden. Sie haben allerdings immer die Möglichkeit, das Krankenhaus oder die Gesundheitsbehörden zu informieren. Laut einem Antwortschreiben der Santé bewertete die Cellule Dispositifs Médicaux der Direction de la santé alleine im Jahr 2017 56 Vorfallsberichte, darunter einen Todesfall, und 264 Korrekturmaßnahmenberichte. Diese Zahlen seien mit Vorsicht zu betrachten, da nicht immer klar sei, ob das Produkt das Problem tatsächlich verursacht hat. Darüber hinaus gebe es auch Rückrufe, sowohl von den Herstellern, als auch von den Behörden initiiert. Laut der Gesundheitsbehörde hätte man diese Fälle veröffentlicht und würde dies auch künftig tun. Die Hersteller ihrerseits sind verpflichtet, im Fall vom Problemen die nationalen Gesundheitsbehörden ins Bild zu setzen.



Was kann der Patient tun?

Doch was kann der Patient nun tun? Immerhin sind laut Patientevertriedung vom Heftpflaster bis zum Herzkatheder oder Stent sämtliche medizinischen Produkte von dieser Problematik betroffen. Sollte ein Rückruf oder ein Warnhinweis bestehen, muss der Arzt seinen Patienten auf jeden Fall informieren. Wer Bedenken hat, ohne dass er informiert wurde, sollte seinen Arzt zu Rate ziehen. Dieser wird dann den Hersteller darauf ansprechen. Vor dem Einsatz eines Implantates sollte man laut Patientevertriedung die Einschätzung eines zweiten Arztes hinzu ziehen. Wer bereits Probleme mit einem Implantat hat, kann sich ebenfalls an die Patientevertriedung wenden. Sie kann Betroffenen laut eigenen Aussagen zumindest mit Rat zur Seite stehen. Weiter fordert die Vertretung ein transparentes, zentrales Überwachungssystem. Dadurch wäre zu jeden Zeitpunkt klar, bei welchem Patienten welches Implantat eingesetzt wurde.



Besserung in Sicht

Eigentlich hat die europäische Reglementation schon längst ein einheitliches Kontroll- und Warnsystem vorgesehen, eingeführt wurde es aber bisher nicht. Dies soll nun ab 2020 der Fall sein. Vorgesehen sind vor allem mehr klinische Studien. Das Gesundheitsministerium verweist zudem auf eine stärkere Marktüberwachung seit 2016 mit dem Ausbau der Cellule dispositifs médicaux. Darüber hinaus stimmte der Regierungsrat im März 2018 der Gründung einer luxemburgischen Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte zu. Diese Behörde soll insgesamt für eine bessere Marktkontrolle sorgen. Problematisch bleibt aber weiterhin, dass der gesamte Handel mit diesen Produkten komplett in privater Hand liegt und kommerzielle Interessen überwiegen. Dies zumindest war eine der Erkenntnisse der investigativen Plattform.