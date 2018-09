Im Flug von Luxemburg nach Rimini hatte ein älterer Passagier im August 2014 rebelliert. In erster Instanz wurde er dafür zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dabei soll es auch in zweiter Instanz bleiben.

Kein Getränk, aber Bewährung für Flugpassagier

(SH) - „Ich hatte nicht mal ein Glas Wasser bekommen.“ Vor den Berufungsrichtern schob ein 82-jähriger Mann, dem vorgeworfen wird, während eines Fluges ausgerastet zu sein und zwei Personen verletzt zu haben, den Flugbegleiterinnen die Schuld für sein Verhalten in die Schuhe.

Der Mann soll am 24. August 2014 auf dem Luxair-Flug nach Rimini einer Stewardess das Tablett mit dem Essen ins Gesicht geschleudert haben. Zudem soll er zwei Flugbegleiterinnen verletzt und sich kurz vor der Landung geweigert haben, sich zu setzen, sodass er mit einem dafür vorgesehenen Restraint-Kit an einem Sitz fixiert werden musste. Der Vorfall schaukelte sich derart hoch, dass der Kapitän die Flughafenpolizei verständigen musste, die den Mann nach der Landung in Empfang nahm.

Von einem eigenen Fehlverhalten wollte der Angeklagte am Mittwoch allerdings nichts wissen. Er habe fast den ganzen Flug über geschlafen. Als er dann aufgewacht sei, habe er etwas zu essen und zu trinken haben wollen und die Flugbegleiterinnen auch mehrmals gerufen. „Sie haben sich jedoch nicht umgeschaut und mir nichts gegeben“, so der 82-Jährige. „Dann wurde ich nervös und ging nach hinten, um zu fragen, ob ich etwas haben könne.“ Anstatt ihm etwas zu essen und zu trinken zu geben, sei er dann jedoch an den Sitz fixiert worden. „Das hat wehgetan“, so seine Aussage.

Gewaltsamer Übergriff

Der Anwalt des Angeklagten meinte, sein Mandant hätte in erster Instanz nicht die Chance gehabt, sich richtig auszudrücken, da er an diesem Tag „nicht in Form“ gewesen sei. Auch stelle das Verhalten des Mannes keinen Eingriff in die Flugsicherheit dar.



Dem Anwalt der Fluggesellschaft nach würden die Regeln – etwa dass sich Passagiere vor der Landung setzen und anschnallen müssen – der Sicherheit aller Personen dienen. Auch erinnerte er die Richter daran, dass sowohl die Flugbegleiterinnen als auch weitere Zeugen während der Ermittlungen und in erster Instanz von einem gewaltsamen Übergriff gesprochen hatten. Damals war Rede davon, dass sich der Angeklagte geweigert hätte, etwas zu essen, da er zuvor keinen Crémant bekommen hätte – den Begleiterinnen zufolge, weil er zu diesem Zeitpunkt geschlafen hatte.

Am 8. März dieses Jahres war der Mann in erster Instanz zu einer neunmonatigen Haftstrafe auf Bewährung, sowie zu einer Geldbuße von 3.000 Euro verurteilt worden. Zudem hatten die Richter entschieden, dass er für Schadensersatzzahlungen und Verfahrensentschädigungen in Höhe von insgesamt 23.500 Euro aufkommen müsse. Bei dieser Strafe soll es, der Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft nach, bleiben.

Das Urteil ergeht am 17. Oktober.

