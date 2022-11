Ein Autofahrer machte sich am Donnerstag mehrerer Vergehen schuldig.

Echternach

Kein Führerschein aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ein Autofahrer machte sich am Donnerstag mehrerer Vergehen schuldig.

(TJ) - Am Donnerstagabend führte die Polizei in Echternach in der Route de Luxembourg eine Verkehrskontrolle durch, als ein Autofahrer den Beamten wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet wurde. Wenig später passierte der Wagen die Kontrolle.

Allerdings stoppte der Fahrer nicht, sondern versuchte, mit ausgeschaltetem Licht zu beschleunigen. Die Polizisten konnten ihn wenig später in der Rue CM Spoo stoppen.

Der Mann am Steuer, besaß keinen Führerschein, eine Überprüfung bestätigte, dass ein Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Zudem waren sowohl der Alkohol-, wie auch ein Drogenschnelltest positiv. Der Fahrer verweigerte die klinische Untersuchung im Krankenhaus. Bei einer Körperdurchsuchung fanden die Polizisten eine Druckverschlusstüte mit Kokain. Den Polizeibeamten blieb nichts anderes übrig, als zwei Protokolle gegen den Mann zu schreiben.

