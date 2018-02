Vor dem Berufungsgericht mussten sich am Dienstag vier Demonstranten wegen gewaltsamer Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten Protestkundgebung in Kirchberg verantworten.

Lokales 1 3 Min.

„Kein friedlicher Protest“

Steve Remesch Vor dem Berufungsgericht mussten sich am Dienstag vier Demonstranten wegen gewaltsamer Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten Protestkundgebung in Kirchberg verantworten.

Sie hätten friedlich demonstriert und könnten nicht nachvollziehen, warum sie nun vor Gericht stehen würden, stellten drei von vier auch in zweiter Instanz u.a. wegen bewaffneter Rebellion angeklagten Freedom-March-Aktivisten vor dem Appellationshof klar. Der vierte Angeklagte war nicht anwesend. Zudem betonten sie, es habe an jenem Tag keine Rebellion gegen die Polizei gegeben und wenn jemand bewaffnet gewesen sei, dann sei das nur die Polizei gewesen.



Bewährungsstrafe in erster Instanz



Im Mai 2017 waren die vier Beschuldigten in erster Instanz zu jeweils sechs Monaten Haft und zu einer Geldstrafe in Höhe von je 1.000 Euro verurteilt worden. Der Vollzug der Gefängnisstrafe war allerdings zur Bewährung ausgesetzt worden. Einem fünften Angeklagten, der nicht zum Prozess erschienen war, wurde kein Strafaufschub gewährt.



Da die Aktivisten die Tatvorwürfe nach wie vor bestreiten und Berufung gegen das Urteil eingelegt hatten, wird die Strafsache nun in zweiter Instanz verhandelt.

Eskalation am Konferenzzentrum

Die vier Angeklagten werden beschuldigt, sich der Polizei am 5. Juni 2014 bei einer Protestaktion am Centre de conférences in Kirchberg widersetzt zu haben. Dabei sollen sie Polizisten beleidigt, getreten, geschlagen und mit Fahnenstangen sowie einer ätzenden Substanz angegriffen haben. Sie müssen sich demnach wegen Körperverletzung, gemeinschaftlicher bewaffneter Rebellion und Beamtenbeleidigung von Gericht verantworten.

"Freedom march"-Prozess: Mildes Urteil gegen Aktivisten

Die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft hob am Dienstag im Prozess hervor, dass die Demonstranten an diesem Tag keineswegs friedlichen und passiven Widerstand geleistet hätten. Denn dann hätten sie es wohl nach ihrem Sit-in dabei belassen, von Polizisten weggetragen zu werden, ohne sich zur Wehr zu setzen. Hier hätten aber verschiedene Demonstranten bei zwei Gelegenheiten mit Händen und Füßen nach den Polizisten geschlagen und getreten sowie sich so mit den Armen eingehakt, dass die Polizisten sie gewaltsam trennen mussten.



„Sie wendeten willentlich und wissentlich Gewalt gegen Polizisten an“, erklärte die Anklägerin. „Das ist kein friedliches Demonstrieren.“ Weiter betonte sie: „Wer gegen das Gesetz verstößt, muss auch damit rechnen, dass eine Reaktion folgt.“ Deshalb forderte die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft dann auch eine Bestätigung des Urteils der Richter aus erster Instanz.





Sechs Monate Haft, das sei „ein bisschen mehr“ als die vom Gesetzgeber vorgesehene Mindeststrafe, und weit weniger als das Maximum – und dazu eine Geldstrafe. Genau wie in erster Instanz könne den Beschuldigten Strafaufschub gewährt werden.



Anwalt: Schuldnachweis fehlt



Der Verteidiger der vier Angeklagten hatte zuvor mehrfach auf das allgemeine Durcheinander bei der Demonstration und dem Polizeieinsatz hingewiesen und darauf, dass auch die Polizei eine deutliche Gewaltbereitschaft offenbart habe. Es habe zudem schwerwiegende Kommunikationsdefizite gegeben. Und auch wenn es wohl Ausschreitungen gegeben habe, hätten die Richter in erster Instanz den Schuldnachweis gegen die einzelnen Angeklagten im Urteil nicht erbracht. Zudem habe es keinen faktischen Nachweis für eingesetzte Reizstoffe durch die Demonstranten gegeben. Die Berufungsrichter sollten es daher bei einer symbolischen Strafe belassen. Das Urteil ergeht am 27. März.





Hintergrund: Die Ausschreitungen in Kirchberg Am 17. Mai 2014 war eine Gruppe von Asylbewerbern und Mitgliedern unterschiedlicher linkspolitischer und globalisierungskritischer Bündnisse von Berlin aus aufgebrochen, um unter dem Motto „March for Freedom“ von Straßburg via Luxemburg nach Brüssel zu marschieren. Ziel war es die Grenz- und Asylpolitik der Europäischen Union zu kritisieren.

Als der Marsch am 5. Juni 2014 in Luxemburg Halt machte, versuchten rund 80 Personen ins Konferenzzentrum in Kirchberg einzudringen. Da der Versuch scheiterte, besetzten die Demonstranten den Eingangsbereich des benachbarten Nachhaltigkeitsministeriums.

Nach mehreren Aufforderungen, sich aus dem Gebäude zu entfernen, begann die Polizei den Eingangsbereich zu räumen. Dabei kam es zu ersten handgreiflichen Auseinandersetzungen, die mit einem Pfeffersprayeinsatz der Polizei einhergingen.

Als die Gruppe dann von der Place de l'Europe abziehen wollte, entschlossen die Sicherheitskräfte einzelne zuvor identifizierte Gewalttäter zwecks Feststellung der Personalien festzunehmen. Das versuchten jedoch andere Demonstrationsteilnehmer zu verhindern und es kam zu erneuten Handgreiflichkeiten.