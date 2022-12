Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um Traditionen und Gebräuche.

Weihnachtsgazettchen

Kein Fest wie jedes andere

Haben Sie Ihre To-do-Liste für Weihnachten schon abgehakt? Nun, womöglich haben Sie gar keine Liste aufgestellt und die Adventszeit inklusive der Festtage gemäß der Tradition gestaltet. Jeden Sonntag wurde ein Lichtlein mehr am Adventskranz entzündet, die Geschenke wurden eingekauft und der bunt dekorierte Weihnachtsbaum steht auch im Wohnzimmer. Nicht zu vergessen sind der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt oder das Backen der leckeren Plätzchen, die einem das ein oder andere Pfund auf die Hüften bescheren.

Diese Traditionen mögen jedoch im Vergleich zu anderen Bräuchen auf der Welt durchaus langweilig klingen. So fürchten sich etwa die Norweger davor, dass am 25. Dezember Hexen und böse Geister durch die Nacht ziehen. Um diese fernzuhalten, verstecken sie vorsichtshalber alle Besen – das, wie jeder weiß, liebste Fortbewegungsmittel von Hexen – im Haus.

Um Hexen fernzuhalten, sollte man an Weihnachten die Besen im Haus verstecken.

Während der Noche de Rábanos am 23. Dezember werden in Mexiko kunstvoll geschnitzte Rettiche als Weihnachtskrippen verkauft. In Guatemala hingegen wird schon am 6. Dezember der Teufel verbrannt. Mit einem Lagerfeuer vor der Haustür wollen die Bürger die bösen Geister vertreiben und den Sieg des Guten über das Böse feiern.



Heiß her geht es auch in Australien. Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius lockt es die Menschen dort an den Strand, wo bei Picknick, Wellenreiten und Volleyball gefeiert wird. Mit Glück erblickt man den Weihnachtsmann auf dem Surfboard.

Egal, wie und wo Sie die kommenden Tage verbringen, wünsche ich Ihnen, liebe Leser, ein fröhliches und, vor allem, entspanntes Fest.

