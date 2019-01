Eine Agentur wirbt für ihre Dienste beim Verkauf von Immobilien nahe des sozialen Wohnungsbauprojektes Elmen. Dass sie dabei die Bautenpolitik seiner Gemeinde schlechtrede, sorgt für Wut beim Bürgermeister.

Kehlen: Félix Eischen ärgert sich über Immobilienagentur

Luc EWEN Die Gemeinde Kehlen prüft juristische Schritte gegen eine Immobilienagentur, die dieser Tage ein Flugblatt verteilte, um ihre Dienste beim Verkauf von Immobilien rund um das Großbauprojekt Elmen anzubieten. Bürgermeister Félix Eischen gibt klar zu verstehen, dass er vor Wut schäumt.

„Dat ass een décken Hummer", erbost sich der Kehlener Bürgermeister, Félix Eischen, über eine Werbung, die derzeit in seiner Gemeinde verteilt wird. Worum geht es?

Es ist das Flugblatt einer privaten Immobilienagentur aus Merl, die unter dem Namen einer bekannten Franchisemarke operiert, die für Aufregung im Kehlener Rathaus sorgt.



Auf der ersten Seite des Flugblattes, das offenbar an viele Haushalte in der Umgebung verteilt wurde, sind mehrere Grafiken, die offenbar von der Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) stammen, zu sehen. Sie zeigen Pläne für das soziale Wohnungsbauprojekt Elmen. Darüber prangen in den Farben der Immobilienkette die Sätze: „D'importants changements dans votre quartier!“ verbunden mit der Frage, ob jetzt der Moment gekommen sei, das eigene Gut zu verkaufen.



Frage nach Wertverlust wird gestellt



Auf der nächsten Seite dann werden augenscheinlich gute Gründe geliefert, um diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. So heißt es dort – ohne das auf den Grafiken gezeigte Wohnungsbauprojekt Elmen beim Namen zu nennen: „Le chantier et ses conséquences à long terme!“. Dann folgt eine Aufzählung: Eine Baustelle sei gleichzusetzen mit Lärmbelästigung über mehrere Jahre hinweg. Mehr Einwohner bedeute mehr Verkehr.



Mehr Verkehr bedeute negative Folgen für die täglichen Bewegungen, sowohl beruflicher wie privater Arte und, so wird auf dem Flugblatt geschlussfolgert: Man müsse sich die Frage stellen, ob das eigene Immobiliengut nicht an Wert verlieren wird.



Daneben sind die Bilder von zwei Häusern zu sehen, welche die Immobilienagentur aus Merl angeblich bereits in der Umgebung verkauft hat, beziehungsweise derzeit im Angebot hat. Mit dem freundlichen Hinweis, zwei Mitarbeiter der Firma, deren Foto samt Telefonnummer abgedruckt ist, stünden zur Beratung zur Verfügung.



Wut im Rathaus

„Es kann doch nicht sein, dass ein politisches Projekt aus rein kommerziellen Interessen derart schlecht geredet wird“, erbost sich Bürgermeister Félix Eischen in einer ersten Reaktion im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. „Heute lassen diese Menschen die Einwohner aus unserer Gemeinde glauben, wegen Elmen würde der Wert ihrer Immobilie abnehmen und morgen erzählen sie Interessenten die zuziehen wollen, wegen den Vorzügen von Elmen sei ein Objekt in dieser Lage nun unglaublich viel wert.“



Die wohl durchdachte Bautenpolitik der Gemeinde werde aus purer Geschäftemacherei öffentlich als schädigend dargestellt. „Dat ass een décken Hummer“, so ein erregter Félix Eischen, dem die Wut sichtlich und hörbar anzumerken ist. Man habe bereits Rücksprache mit der SNHBM genommen, deren Grafiken auf dem Flugblatt abgedruckt sind und werde nun auch den Rechtsberatern der Gemeinde eventuelle juristische Schritte prüfen.

Das Projekt Elmen

Auf 27 Hektar Land nahe Olm entstehen derzeit und in den kommenden Jahren rund 750 Wohnungen. Dies in drei Siedlungen, die gemeinsam die neue Ortschaft Elmen bilden werden.