Kayl: Polizei beschlagnahmte drei Kilogramm Haschisch

Ein vermeintlicher Einbrecher entpuppte sich bei einer Kontrolle in einem Mehrfamilienhaus als mutmaßlicher Drogenhändler.

(jt) - Die Polizei hat am Mittwoch bei Hausdurchsuchungen in Kayl knapp drei Kilogramm Haschisch sowie eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmt.

Die Beamten waren am Morgen des 23. Dezember zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs in Kayl alarmiert worden. Bei einer Kontrolle in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses trafen sie dann auf einen schlafenden Mann. Er gab an, ein Hausbewohner hätte ihm angeboten, die Nacht im Keller zu verbringen. Bei einer näheren Überprüfung des nächtlichen Gastes stellte sich heraus, dass dieser Drogenutensilien dabei hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei anschließend Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der beiden Männer durch. Dabei konnten die genannten Mengen an Drogen sichergestellt werden.

Zwei Laptops, zwei Mobiltelefone und weitere Drogenutensilien wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die beiden Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

