Kayl: Am Sonntag findet die 25. Kinderkavalkade statt

Lucien WOLFF Am Sonntag wird sie ein Vierteljahrhundert alt: die Kinderkavalkade in Kayl. 600 Kilos Süßigkeiten werden auf dem Kurs von 30 Festwagen und Fußgruppen verteilt werden.

Am Sonntag werden es 25 Jahre sein, dass im Kayltal eine Handvoll begeisterter Karnevalisten einen Faschingsumzug veranstalten. Dabei handelt es sich um die einzige Kinderkavalkade die hierzulande organisiert wird.

Stelzengänger unter den Narren

Für die Jubiläumsauflage werden Stelzengänger sich den ganzen Nachmittag über das närrische Treiben aus der Vogelperspektive anschauen und dabei Jung und Alt unterhalten.

Mit 15 Festwagen und 15 Fußgruppen sowie fünf Musikgesellschaften dürfte die Kinderkavalkade gut aufgestellt für Stimmung zu sorgen.

Rundkurs führt von Kayl nach Tetingen

Am Rundkurs wurde nichts geändert. Pünktlich um 14.30 Uhr startet der Zug in der Rue Notre Dame und zieht durch die Altrecht über die Place Fred Coullen, weiter durch die Rue du Moulin, die Rue du Faubourg und die Rue Pierre Schiltz bis zum Kulturzentrum Schungfabrik.

Preise für Festwagen und Fußgruppen

600 Kilos Süßigkeiten und zahlreiche Gadgets werden an die Zuschauer verteilt. Wie in der Vergangenheit werden die Teilnehmer in Höhe der Faubourg-Schule von einer Jury bewertet. Sowohl für die Festwagen als auch für die Fußgruppen sind je drei Preise sowie ein Spezialpreis für die größte Kindergruppe vorgesehen.

Junges Prinzenpaar

Das Prinzenpaar wurde im Februar auf einem Kinderfaschingsball bestimmt. Prinz David I und Prinzessin Cheyenne I, die bereits das Prinzenpaar der Kavalkade 2019 waren, stellten spontan noch einmal ihre Kandidatur und werden demnach auch den 25. Faschingsumzug vorstehen.

Gegen 17 Uhr dürfte die letzte Teilnehmergruppe in der Schungfabrik ankommen. Dort darf sich noch einmal so richtig ausgetobt werden, während die Gewinner ihren Preis in Empfang nehmen.

Preis: Sechs Euro

Auf dem ganzen Rundkurs werden Eintrittskarten zum Preis von sechs Euro verkauft. Die Strecke wird ab der Mittagsstunde gesperrt sein. Besuchern wird geraten ihre Fahrzeuge auf dem Cactus-Parkplatz, bei der Tetinger Schungfabrik oder im Kayler Brill abzustellen.

Der Organisationsvorstand der Kinderkavalkade besteht eigentlich aus nur fünf Personen. Ihm stehen aber am Tag der Kinderkavalkade zahlreichere Helfer zur Seite.