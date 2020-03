Wie die Gemeinde Mertert am Mittwoch mitteilte, wurde die diesjährige Kavalkade in Wasserbillig wegen des Corona-Virus abgesagt.

Kavalkade in Wasserbillig abgesagt

Wie die Gemeinde Mertert am Mittwoch mitteilte, wurde die diesjährige Kavalkade in Wasserbillig wegen des Corona-Virus abgesagt.

(SC) - Die Gemeinde reagiert damit auf neue Maßnahmen, die das Gesundheitsministerium am Mittwoch im Zusammenhang mit der Ausbreitung des COVID-19-Virus erlassen hat. In einer Pressekonferenz verkündete die Regierung am Mittwoch, dass Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern nun offiziell verboten sind.

Nach Rücksprache mit dem Organisationsverein Bratzelgecken Asbl habe sich der Schöffenrat dazu entschieden, die ursprünglich für den 21. März geplante Veranstaltung abzusagen. Auch an die Wasserbilliger Kavalkade anschließende Festlichkeiten sind vom Terminkalender gestrichen worden.

Am Dienstag wurde bereits die Remicher Kavalkade abgesagt. Am Mittwoch kam die Nachricht, dass auch die traditionelle Emaischen in Nospelt in diesem Jahr nicht stattfinden würde. Wenig später verkündete die Gemeinde Kehlen, dass sämtliche Großveranstaltungen bis Ende April abgesagt wurden.