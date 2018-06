Überschwemmte Straßen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume: am Freitagmorgen brach eine wahre Sintflut über Luxemburg herein. Die Regierung hat die nationale Krisenzelle aktiviert, besonders im Osten des Landes ist die Lage katastrophal.

Lokales 85 2 5 Min.

Katastrophale Zustände nach sintflutartigem Regen

Überschwemmte Straßen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume: am Freitagmorgen brach eine wahre Sintflut über Luxemburg herein. Die Regierung hat die nationale Krisenzelle aktiviert, besonders im Osten des Landes ist die Lage katastrophal.

(mth/vb) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte noch in der Nacht die Alarmstufe Rot ausgerufen, da am frühen Freitagmorgen mit über 40 Litern Regen pro Quadratmeter gerechnet werden musste. So kam es dann auch.

Die Regensumme in den vergangenen 24 Stunden. Grafik: Kachelmannwetter.com

Im gesamten Großherzogtum öffnete der Himmel in den frühen Morgenstunden seine Schleusen und wolkenbruchartige Niederschläge gingen über ganz Luxemburg nieder. Die Rettungskräfte mussten in der Nacht und den frühen Morgenstunden bereits mehrere hundert Einsätze durchführen.



Laut dem agrarmeteorologischen Messnetz Agrimeteo fielen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens in Bollendorf 63 Liter pro Quadratmeter, in Echternach 52 Liter und in Waldbillig 67 Liter.

In Wasserbillig fielen sogar 72 Liter pro Quadratmeter.

9 Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf

Um 3 Uhr in der Nacht hat die Regierung auch die nationale Krisenzelle aktiviert, um die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Der Regierungsrat will noch am Morgen Direkthilfen für die betroffene Bevölkerung beschließen. Die Armee ist ebenfalls mobilisiert worden, um in den am stärksten betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten.

Das Wirtschaftsministerium hat eine Hotline für Unternehmen eingerichtet, die Schäden erlitten haben. Wer Hilfe benötigt, kann sich bei Laurent Solazzi vom Wirtschaftministerium unter der Telefonnummer 247-84168 / 621 203 021 oder via Mail unter laurent.solazzi@eco.etat.lu melden.

Staatsminister Xavier Bettel und Innenminister Dan Kersch sind persönlich in die betroffenen Gebiete gefahren, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.

Staatsminister Xavier Bettel und Innenminister Dan Kersch im Müllerthal. Foto: Pierre Matgé





Iwwerschwemmungen : D’Regierung huet d'Cellule de Crise vum Haut-Commissariat à la Protection nationale aktivéiert, mir sinn an enkem Kontakt. Mir wäerten de Moien am Regierungsrot iwwer Direkthëllef decidéieren. Merci de Rettungsdéngschter fir hiren Asatz. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 1, 2018





[intempéries] Le Premier Ministre Xavier Bettel et le ministre de l'Intérieur Dan Kersch présents auprès du Commandant des opérations de secours sur place à Waldbillig. pic.twitter.com/GgysTV5mHn — Services Secours Lux (@CGDISlux) June 1, 2018





Di Lëtzebuerger Arméi gouf mobiliséiert fir de Betraffene vun den Iwwerschwemmungen ze hëllefen — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) June 1, 2018

Schwer betroffen ist vor allem der Osten des Landes mit dem Müllerthal, Waldbillig und Consdorf, wo manche Straßen überschwemmt wurden und Äste oder Bäume auf der Fahrbahn lagen.

34 Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé Das Müllerthal war am schwersten betroffen. Foto: Pierre Matgé

Die Rettungskräfte haben in der Nacht im Müllerthal zehn Menschen von einem Campingplatz evakuiert. "Sie saßen in ihren Zelten fest und mussten von Froschmännern gerettet werden", sagt Einsatzleiter Paul Wirtz. Die Camper verbrachten die Nacht im Haus der Campingverwaltung.

Auch aus dem nahe gelegenen Hotel Le Cigalon im Müllerthal, das äußerst schwere Schäden davontrug, wurden drei Angestellte des Hotels evakuiert. Die Besitzer berichteten davon, wie in der Nacht die Kaaselbaach in kürzester Zeit angeschwollen sei. Die Wassermassen hätten eine Fensterfront an der Veranda eingedrückt und das Erdgeschoss des Hotels vollständig überflutet: "Der Speisesaal stand einen Meter hoch unter Wasser und ist vollkommen verwüstet," so der Besitzer. Als das Wasser sich zurückgezogen hatte, hinterließ es eine dicke Sandschicht. Das Hotel wird wohl für mehrere Monate außer Betrieb sein.

Ein Video vom Campingplatz von Patricia Mueller:





Auch der Campingplatz an der Herringer Mühle wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Der Betreiber beschrieb die Lage als katastrophal: "Die Saison ist für uns jedenfalls gelaufen". Fünf Touristen aus Aachen (D), die in Zelten auf dem Campingplatz übernachteten, berichteten, wie sich mitten in der Nacht vom Wasser überrascht wurden: "Wir mussten zwei Stunden mit durchnässten Kleidern unter einem Unterstand verbringen. Es war eiskalt," so Christian Dechêne. Die Camper wurden um 5 Uhr in der Nacht von Rettungskräften evakuiert und konnten sich anschließend in einem provisorischen Aufnahmezentrum wärmen.

10 Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin Das Hotel Le Cigalon in Müllerthal wurde schwer beschädigt. Foto: Francis Verquin









Die Schwarze Ernz war zwischen 1.15 Uhr von 48 Zentimetern auf 179 Zentimeter um 4 Uhr angeschwollen. Die Sauer in Rosport stieg im selben Zeitraum von 92 Zentimetern auf 348 Zentimeter an. Die Sauer in Bollendorf stieg in der Nacht von 80 Zentimetern auf 246 Zentimeter an.



Bilder vom Rettungseinsatz in Müllerthal:

13 Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff Rettungseinsatz in Müllerthal. Foto: Guy Wolff

Ein Video aus dem Müllerthal:

[intempérie] Premières images de la région du Müllerthal durement touchée par les intempéries de la nuit. #cgdis #intemperie pic.twitter.com/POjD2C2E2b — Services Secours Lux (@CGDISlux) June 1, 2018

In Grundhof waren die Bewohner eines Hauses vom Wasser eingeschlossen, auch hier mussten die Rettungskräfte eingreifen. Die Straße zwischen Grundhof und Berdorf im Müllerthal ist komplett gesperrt. In Waldillig, Bech, Berdorf und Befort ist das Trinkwasser ungenießbar und muss vor der Benutzung abgekocht werden, nachdem Pumpen überschwemmt wurden. Auch in Dillingen soll die Trinkwassernutzung auf ein Minimum reduziert werden, in Closberg ist die Wasserversorgung ganz zusammengebrochen. Die Trinkwasserversorgung soll in den betroffenen Ortschaften von den Hilfskräften wiederhergestellt werden.

In Grundhof war zudem ein Heizöltank ausgelaufen, an der Sauer musste daher eine Ölsperre errichtet werden:

3 An der Sauer musste eine Ölsperre errichtet werden, nachdem in Grundhof ein Heizöltank ausgelaufen war. CIS Grevenmacher-Mertert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. An der Sauer musste eine Ölsperre errichtet werden, nachdem in Grundhof ein Heizöltank ausgelaufen war. CIS Grevenmacher-Mertert An der Sauer musste eine Ölsperre errichtet werden, nachdem in Grundhof ein Heizöltank ausgelaufen war. CIS Grevenmacher-Mertert An der Sauer musste eine Ölsperre errichtet werden, nachdem in Grundhof ein Heizöltank ausgelaufen war. CIS Grevenmacher-Mertert









An mehreren Orten gab es auch Erdrutsche, so etwa zwischen Bettel und Heisdorf und zwischen Wasserbillig und Echternach.

4 Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay

Auch im Pfaffenthal hatte das Wasser sich einen Weg in die Rue Mohrfels gebahnt, Keller mussten ausgepumpt werden:

6 Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay





Die Sauerpromenade in Bollendorf ist derzeit wegen Überflutung gesperrt, die Straße Bollendorf-Nusbaum nur bedingt befahrbar. In Richtung Camping Altschmiede gab es mehrere Hangrutsche, auch dort ist die Zufahrt nur bedingt befahrbar. Die N 10 an der Sauer ist ebenfalls zur Zeit nur bedingt befahrbar, aufgrund eines Erdrutschs und der Überschwemmungen.





3 In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours

Im Tagesverlauf sollen die Regenfälle zwar in ihrer Intensität nachlassen, aber dennoch anhalten, sodass nicht sofort mit einem Rückgang des Wasserspiegels zu rechnen ist. Mit außergewöhnlich starken Niederschlägen wie in der Nacht sei nicht mehr zu rechnen, heißt es bei Meteolux, trotzdem gilt weiterhin die Warnstufe Gelb. Für den Rest des Tages gibt es Gewitterwarnungen, sodass örtlich weiterhin mit ergiebigen Niederschlägen und Überschwemmungen zu rechnen ist.

Auch in den benachbarten Gebieten Deutschlands schlugen die Unwetter zu: Im Saarland und in Rheinland-Pfalz setzte ein heftiges Gewitter Straßen und Keller unter Wasser. „Die Lage ist dramatisch“, sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken. Vor allem die Ortschaften St. Ingbert, Blieskastel, Kleinblittersdorf sowie ein Ortsteil von Saarbrücken seien überflutet. „Wir haben wegschwimmende Autos und unterspülte Straßen.“ In den Landkreisen Birkenfeld und Saarburg in Rheinland-Pfalz sowie im Raum Ludwigshafen gab es ebenfalls überflutete Straßen und vollgelaufene Keller, wie ein Polizeisprecher sagte. In Morbach schlug ein Blitz in eine Kapelle ein. Die Turmspitze hatte Feuer gefangen. Das Gebäude selbst brannte aber nicht ab.

In Grevenmacher stand unter anderem eine Tiefgarage unter Wasser, die ausgepumpt werden musste:

3 In Grevenmacher musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Foto: CIS Grevenmacher-Mertert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Grevenmacher musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Foto: CIS Grevenmacher-Mertert In Grevenmacher musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Foto: CIS Grevenmacher-Mertert In Grevenmacher musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Foto: CIS Grevenmacher-Mertert









Ein Video zeigt eine überflutete Straße in Rosport:

Auch die Petruss hatte sich am Morgen in einen reißenden Bach verwandelt:

Ein Video aus dem Birelergrund zwischen Neuhäuschen und Sandweiler:

Ein Video aus Irrel bei Echternach:

Dieser Artikel wird zeitnah aktualisiert.