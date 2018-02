Kassationshof: Hohes Gericht mit viel Arbeit

Mit rund 160 Fällen pro Jahr ist die Luxemburger Cour de cassation stark ausgelastet. Dabei haben nur die wenigsten Urteile Aussicht auf eine Kassation. Dennoch müssen die Richter jeden Fall, der ihnen anvertraut wird, unter die Lupe nehmen.

Sie ist eine der höchsten Instanzen der Gerichtsbarkeit in Luxemburg und doch vielen Bürgern fremd: die Cour de cassation. Der Kassationshof ist den Bezirksgerichten und dem Berufungsgericht übergeordnet und wurde in der Vergangenheit mit immer mehr Fällen betraut. Seinen Ursprung hat er Mitte des 19. Jahrhunderts: Am 4. Januar 1840 wurde er mit einer Ordonnance royale grand-ducale geschaffen.

Die Cour de cassation befasst sich mit Fällen, in denen keine Berufung mehr eingelegt werden kann, im strafrechtlichen Bereich etwa, wenn ein Fall in erster und zweiter Instanz verhandelt wurde und am Ende des Berufungsverfahrens ein Urteil gefällt wurde ...