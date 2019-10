Er hatte sich stets als unschuldig bezeichnet. Dennoch bleibt es für Joseph E. bei einer zwölfjährigen Haftstrafe. Der Kassationsantrag des Wasserbilliger Drogenpaten wurde abgewiesen.

Kassationsantrag des Drogenpaten abgewiesen

(SH/str) - Für den Paten der nigerianischen Drogenmafia in Luxemburg bleibt es bei einer zwölfjährigen Haftstrafe. Die Richter haben am Donnerstag den Kassationsantrag von Joseph E. abgewiesen. Somit ist das Urteil aus zweiter Instanz rechtskräftig.

Joseph E. hatte sich vor Gericht verantworten müssen, weil er die Strukturen für einen florierenden Handel mit Kokain, Heroin und Marihuana im hauptstädtischen Bahnhofsviertel organisiert hatte. Nicht nur wurden in der von ihm betriebenen Nice Bar in der Rue de Strasbourg Kunden mit Dealern und Dealer mit Zwischenhändlern zusammengebracht, Joseph E. bot den Händlern in einem Gebäude in Wasserbillig auch eine Unterkunft und Schutz vor der Polizei. Er selbst hatte sich stets als unschuldig bezeichnet.

Neben Joseph E. waren auch Bekky T., die Geliebte des Paten, die das Haus verwaltete, Victor N. alias Paul Henry, der die Drogen aus Belgien mit dem Zug anlieferte, und 18 Straßenhändler zu Haftstrafen verurteilt worden.

Bereits im Januar hatte das Gericht die Anträge auf Annullierung des Urteils von Paul Henry und Bekky T. abgelehnt.

