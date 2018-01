(str) - Die Verurteilung dreier belgischer Schwerverbrecher zu einer Haftstrafe von 22 Jahren ohne Bewährung wegen des brutalen Überfalls auf das G4S-Depot ist rechtskräftig.



Der Kassationshof hat am Donnerstagvormittag die Anträge der Verurteilten auf eine Aufhebung des Urteils aus zweiter Instanz zurückgewiesen. Die Anwälte der Beschuldigten sind somit daran gescheitert Verfahrensfehler geltend zu machen, um so eine Neuverhandlung der Strafsache zu erreichen.

Zwei der drei Verurteilten sind bereits in Haft. Dem dritten, Cihan G., war unter Auflagen Haftverschonung gewährt worden. Er wird seine Gefängnisstrafe nun in Kürze in Luxemburg antreten müssen.