Karnevalshochburg Petingen ist für Sonntag gerüstet

(LuWo) - Am Sonntag findet die 63. Auflage der Petinger Kavalkade statt. Wie das Organisationsteam Kagepe gerne unterstreicht, die älteste aus dem Land. Dann gilt wieder das Motto: „De Péitenger Wand, dee bléist, dee bléist, dee bléist!”.



40 Festwagen angekündigt



Da der Veranstalter auch weiterhin keine Eintrittsgebühr erheben will, werden am Halbfastensonntag erneut tausende Besucher in Petingen erwartet. 1600 Teilnehmer aus 50 Vereinen sowie 40 Festwagen, acht Musikgesellschaften und 36 Folkloregruppen sind erwartet. Zur Verfügung stehen sechs Tonnen Süßigkeiten und gratis Bierausschank.

Die fünf Kilometer lange Streckenführung fährt den gewohnten Weg. Die Petinger Kavalkade startet um 14.11 Uhr in der Rue de Longwy auf der Höhe des Supermarktes. Der Rundkurs umfasst die Rue de Longwy, die Place du Marché, die Route de Luxembourg, die Rue de la Paix, die Rue Léonard Schroeder, die Rue Antoine Nangeroni, die Rue de la Résistance und die Rue de la Piscine.



Prinzenpaare und ein Maskottchen

Dann geht es zurück durch die Rue de Luxembourg bis in die Rue de Longwy, wo der Faschingsumzug sich auflösen wird. Dieses Jahr schwingen Prinz Laurent, Prinzessin Andrea sowie die Prinzenkinder Jerry und Lisa das Narrenzepter. Einzigartig in Petingen ist ebenfalls das KaGePe Baby-Prinzenpaar welches aber aus Wettergründen nicht am Umzug teilnimmt. Als Maskottchen gibt sich „ Jagu” die Ehre dabei zu sein.

Buspendeldienst nach Niederkerschen



Die Narren dürfen sich aber nicht nur auf der Straße austoben. Ab 11 Uhr bis zum Beginn der Kavalkade und wiederum ab 17.30 Uhr, wenn die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht, ist Feiern im geheizten Festzelt auf dem Marktplatz angesagt. Wie in der Vergangenheit werden auch dieses Jahr die Besucher gebeten, auf den öffentlichen Transport zurückzugreifen. Darüber hinaus funktioniert ein Buspendeldienst zwischen 13 und 14.15 Uhr und von 18 bis 20 Uhr ab dem Supermarktparkplatz vom Cactus in Niederkerschen.



Gratis Autostellplätze gibt es am Bahnhof, bei der Sporthalle, gegenüber dem Friedhof, hinter der Shell-Tankstelle, hinter dem Kulturhaus „A Rousen” sowie bei den Supermärkten in Petingen und eben Niederkerschen.