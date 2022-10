Kardiologiegruppe trennt sich von Centre Hospitalier du Nord

Bislang war der „Groupe cardiologique Ettelbrück“ im CHdN und in der eigenen Praxis tätig. Aus Personalgründen wird die ärztliche Versorgung künftig nur noch an einem Standort erfolgen.

Nadine SCHARTZ Bislang war der „Groupe cardiologique Ettelbrück“ im CHdN und in der eigenen Praxis tätig. Aus Personalgründen wird die ärztliche Versorgung künftig nur noch an einem Standort erfolgen.

Patienten, die ihre Termine bislang im Centre Hospitalier du Nord (CHdN) wahrgenommen haben, müssen in Zukunft umdenken. Ab dem 1. Januar 2023 stellt die Ettelbrücker Kardiologiegruppe ihre Aktivitäten im Krankenhaus ein.

„Dieser gut überlegte Schritt wurde notwendig, nachdem zwei Ärzte entschieden haben, Ettelbrück zu verlassen“, heißt es am Dienstag in einer Pressemitteilung. In der nun reduzierten Konstellation sehe man sich nicht mehr in der Lage, gleichzeitig den kardiologischen Dienst im CHdN und die kardiologische Praxis am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte mit der notwendigen medizinischen Qualität aufrechtzuerhalten. „Wir wollen uns in Zukunft darauf konzentrieren, unseren Patienten eine bestmögliche ambulante Versorgung anzubieten“, unterstreichen die Ärzte.

Trotz getrennter Wege wird die Ärztegruppe weiterhin mit dem CHdN als Partner zusammenarbeiten.

