(L.E.) - In Holler ist am Dienstag, auf Mariä Himmelfahrt, ein Blitz in eine Tanne eingeschlagen, die neben einer alten Kapelle stand. Der Baumstamm ist vom Blitz in zwei Teile gespalten worden, Baumteile sind mehrere Meter weiter geflogen, wie auf den Bildern der nebenstehenden Galerie zu erkennen ist.





