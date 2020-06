Ist die Rückbesinnung auf Regionalität und Nachhaltigkeit echt, so müsste infolge der Corona-Krise eigentlich die Stunde des Beki schlagen. Zumal die Regionalwährung des Redinger Kantons sich anschickt, nun auch in digitaler Form in die Zukunft zu schreiten.

Lokales 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Kanton Redingen: Regionalwährung Beki hofft auf Corona-Aufwind

John LAMBERTY Ist die Rückbesinnung auf Regionalität und Nachhaltigkeit echt, so müsste infolge der Corona-Krise eigentlich die Stunde des Beki schlagen. Zumal die Regionalwährung des Redinger Kantons sich anschickt, nun auch in digitaler Form in die Zukunft zu schreiten.

Dank Homeoffice stets nah am heimischen Herd, Bauer, Bäcker und „Buttik“ ums Eck und eine Krise, die die Fragilität globaler Handelsketten und die Bedeutung einer hochwertigen regionalen Nahversorgung auf einen Schlag wieder ins Bewusstsein der Bürger katapultiert hat: Eigentlich dürfte die Zeit für einen Beki-Boom nie günstiger gewesen sein als dieser Tage. Vor sieben Jahren war die erste Regionalwährung des Landes im Kanton Redingen als alternatives Zahlungsmittel zum Euro eingeführt worden, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern, lokale Betriebe und kurze Transportwege zu stärken und somit Kaufkraft und Arbeitsplätze in der Region zu binden ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.