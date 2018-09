Pünktlich zur Rentrée hat Jean-Paul Karpen am Montag das Amt des Generaldirektors bei der Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf übernommen.

Kannerduerf: Jean-Paul Karpen übernimmt

(SH) - Die Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf hat einen neuen Generaldirektor. Jean-Paul Karpen ist seit Montag im Amt.



Karpen hat an der Universität in Nancy ein Masterstudium in Betriebswirtschaft abgelegt und an der Universität Luxemburg Sozialwissenschaften studiert. Zunächst arbeitete er in leitenden Positionen im Privatsektor, dann sammelte er sechs Jahre lang Erfahrung im sozialen Bereich.



Die Vorgängerin von Jean-Paul Karpen, Marianne Brosius-Kolber, und die Stiftung hatten im Januar dieses Jahres erklärt, fortan getrennte Wege zu gehen.



Die Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf hat in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.