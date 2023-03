Kayl stand am Sonntag ganz im Zeichen der Fuesend. Der Umzug zog viele Besucher an.

In Kayl

Kanner-Kavalkad begeistert Jung und Alt

Kayl stand am Sonntag ganz im Zeichen der Fuesend. Der Umzug zog viele Besucher an.

(SH) - Auch wenn es ihr Name eigentlich anders vermuten lässt, so zog die Kanner-Kavalkad in Kayl am Sonntag nicht nur junge Besucher in ihren Bann. Auch erwachsene Gäste zeigten sich von der Veranstaltung begeistert. Pünktlich um 14.30 Uhr starteten nach zweijähriger Corona-Pause zahlreiche Gruppen ihren Umzug durch die Straßen von Kayl. Die Augen der Besucher zum Strahlen brachten nicht nur die verkleideten Teilnehmer, sondern auch die vielen Kamellen, die, wie bei einer Kavalkade üblich, verteilt wurden.

Die Kanner-Kavalkad in Kayl fand in diesem Jahr ein Wochenende später statt als üblich. Grund dafür war die Vorverlegung des Escher Umzugs auf den 5. März, der die Organisatoren der Veranstaltung in Kayl im November dazu zwang, seine Kavalkade ebenfalls um ein Wochenende zu verschieben.

