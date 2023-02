Adrien Oth, Forscher und wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Zentrums für Geodynamik und Seismologie (ECGS), beantwortet diese Frage.

Seismische Aktivität

Kann Luxemburg von einem Erdbeben erschüttert werden?

Das schwere Erdbeben, das in der Nacht von Sonntag auf Montag die Türkei und Syrien erschütterte, forderte Tausende von Toten und Verletzten. Die vorläufige Bilanz steigt noch immer weiter an.

Adrien Oth ist Forscher und wissenschaftlicher Leiter am European Centre for Geodynamics and Seismology (ECGS). Das 1988 gegründete ECGS zielt auf die Prävention, den Schutz und die Hilfe bei großen technologischen und natürlichen Risiken ab. Dies beinhaltet auch eine ständige Überwachung der Bewegungen der tektonischen Platten auf dem gesamten Planeten. „In einem solchen tektonischen Kontext ist ein Erdbeben dieser Stärke außergewöhnlich“, so Oth. „Andererseits erinnern wir uns daran, dass Japan 2011 ein Erdbeben der Stärke 9,1 verzeichnet hatte.“

„Ein anderer tektonischer Kontext“

Allerdings sind die betroffenen Regionen seismisch sehr aktiv und es gab in der Vergangenheit bereits mehrere Erdbeben mit geringerer Magnitude. Was ist mit Luxemburg? Es stellt sich die Frage, ob eine solche Katastrophe irgendwann auch Luxemburg betreffen könnte. „Aus meiner Sicht nicht“, antwortet Adrien Oth. „Wir befinden uns in einem anderen tektonischen Kontext. Die ostanatolische Verwerfung, die das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ausgelöst hat, ist eine Schnittstelle zwischen zwei Platten, der anatolischen und der arabischen Platte.“

Ein wahres Gewirr von Platten und Verwerfungen, die Druck und Spannung ausüben und irgendwann diese Erdbeben verursachen. In Luxemburg ist die Situation ganz anders. „Das Land liegt fest innerhalb der eurasischen Platte. Deswegen gab es in Luxemburg nie wirklich relevante historische Seismizität.“

Die Grafik eines fiktiven Erdbebens mit Luxemburg als Epizentrum verdeutlicht das Ausmaß der Naturkatastrophe in der syrisch-türkischen Grenzregion. Grafik: Mara Mohnen, Inspiration: https://t.co/Xp28SbgjKj

Unweit des Großherzogtums befindet sich hingegen der sogenannte „Rheingraben“. Dabei handelt es sich um eine seismisch aktive Zone, die im Laufe der Jahrhunderte für zahlreiche zerstörerische Erdbeben verantwortlich war. Der Rheingraben erstreckt sich von Basel bis Frankfurt am Main über eine Länge von 300 km und eine Breite von 40 km. Der „Rheingraben“ verläuft insbesondere durch die Vogesen oder auch den Pfälzerwald. „Im 17. Jahrhundert wurde in den Ardennen ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,2 registriert“, erklärt Adrien Oth. „Ein solches Ereignis könnte sich wiederholen und Luxemburg leicht beeinflussen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies zu unseren Lebzeiten geschieht.“



Ist es möglich, eine solche Katastrophe vorherzusagen? „Es gibt noch viele Dinge, die wir über Erdbeben nicht verstehen. Sicher ist, dass der Wiederkehrzyklus anders ist als in anderen Teilen der Welt.“

Ein „Mini-Erdbeben“ im Jahr 2019

Einige werden sich daran erinnern, dass im Dezember 2019 in Luxemburg die Erde gebebt hatte. Das Epizentrum lag unweit von Alzingen und das Phänomen hatte eine Magnitude von 1,9 auf der Richterskala erreicht. Etwas früher im selben Jahr waren in Remerschen Erschütterungen der Stärke 2,1 registriert worden. Adrien Oth erinnerte sich gut daran, versicherte aber schon damals, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gebe. „Ich sage es noch einmal: Es gibt seismische Aktivitäten in Luxemburg, aber sie treten selten auf.“

Der wissenschaftliche Direktor führt als Beweis dafür an, dass es in jüngster Vergangenheit in Luxemburg eine neue seismische Aktivität gegeben hat, die jedoch kaum Beachtung fand. „Diese ereignete sich in Mondorf und die Magnitude lag zwischen 1,5 und 2. Das ist zu wenig, um von der Bevölkerung wahrgenommen zu werden.“

