Kampf um das Niemandsland

Von Stolzemburg aus dringen Alliierte erstmals ins Dritte Reich. Ihr Vormarsch ist allerdings nicht von langer Dauer.

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs geht ein kleiner Ort entlang der Our in die Weltgeschichte ein. Denn im Zuge der Befreiung Luxemburgs überqueren am 11. September 1944 erstmals US-amerikanische Truppen die deutsche Grenze – und das von Stolzemburg aus. In der kleinen Ortschaft beginnt somit etwa drei Monate nach der Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der siebenköpfige Spähtrupp der US-Armee setzt gegen 16 ...