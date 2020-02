Kampf gegen Tabakkonsum: Luxemburg unter den Schlusslichtern

Welches Land tut am meisten, um das Rauchen einzudämmen? Experten der europäischen Krebsligen haben ein Ranking erstellt – Luxemburg schneidet schlecht ab.

Bei der Bekämpfung des Tabakkonsums hinkt Luxemburg vielen anderen europäischen Staaten hinterher. Das geht aus dem neuen Ranking "Tobacco Control Scale 2019" (TCS) der europäischen Krebsligen in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Demnach findet sich Luxemburg gemeinsam mit der Schweiz und Deutschland unter den drei Schlusslichtern, wenn es um Anti-Tabak-Maßnahmen geht.

Am ungemütlichsten haben es Raucher demnach in Großbritannien: Das Land erreicht 80 von 100 möglichen Punkten – unter anderem, weil die Tabakpreise auf der Insel zu den höchsten in Europa zählen ...