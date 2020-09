Im Bahnhofsviertel wurden in einer Woche drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zudem wurden weitere Gesetzesverstöße festgestellt.

Kampf gegen Drogenkriminalität: drei Festnahmen

(SH) - Die Polizei kann im Kampf gegen die Drogenkriminalität einen Erfolg verbuchen. In den vergangenen Tagen konnten gleich drei Personen festgenommen werden.

Am Donnerstagabend hatte die Polizei an den bekannten Brennpunkten im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gleich mehrere Kontrollen durchgeführt. Rund 25 Beamte, darunter zwei Hundeführer, waren an den Aktionen in der Rue de Strasbourg, Avenue de la Liberté und Avenue de la Gare beteiligt. Besonders im Fokus der Beamten standen Personenkontrollen sowie Kontrollen von schlecht einsehbaren Hinterhöfen, Garagen, Parkhäusern und der Trambaustelle, die Drogendealern immer wieder einen Sichtschutz bietet.

Obwohl er versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte ein Bodypacker gestellt werden. Bei der medizinischen Untersuchung wurden 23 Kokainkugeln sichergestellt. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Weiter wurden bei den Kontrollen Verstöße gegen die Immigrationsgesetzgebung auch das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Zwei Personen waren im Besitz von Drogen. Insgesamt wurden rund 33 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Bereits am vergangenen Freitag und am Montag waren zwei weitere Drogenverkäufer, darunter ein Bodypacker, festgenommen worden. Dabei wurden 35 Kokainkugeln und Bargeld beschlagnahmt.

