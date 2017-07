(jag) - Seit Anfang Juni läuft die Sensibilisierungskampage des Umweltministeriums gegen das sogenannte Littering, also das illegale Entsorgen von Müll. Jedes Jahr landen Tausende von Tonnen Müll auf den Randstreifen entlang unseren Straßen. Laut Studien kommen auf einen Einwohner rund 1,9 Kilo Abfall durch Littering. Das Gesamtaufkommen illegal abgelagerten Mülls wird laut dieser Studie auf 950 bis 1 200 Tonnen pro Jahr geschätzt.

Ein Videoclip und eine Plakataktion entlang der Autobahnen macht zurzeit auf die Problematik aufmerksam. Durch Littering entstehen für Staat und Gemeinden jährlich Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro.

Laut Umweltministerium sei das Feedback auf die Kampagne bisher sehr positiv gewesen. "Vor allem Tankstellen- und Kantinenbetreiber haben sich für das Infomaterial interessiert", so Olaf Münichsdorfer, Sprecher der Umweltabteilung des MDDI.



Auch die Polizei blieb nicht untätig. So wurden 2016 insgesamt 101 Bußgeldbescheide wegen illegaler Müllentsorgung ausgestellt. Im laufenden Jahr waren es deren bereits 50. Die Bußgelder reichen von 49 über 145 bis zu 250 Euro. So kostet das Wegwerfen von Papier, Zigarettenkippen oder einer Getränkedose 49 Euro. Handelt es sich um problematische Abfälle oder um falsch oder nicht deklarierten Müll, werden 149 Euro fällig. 250 Euro müssen dann bezahlt werden, wenn Müll illegal verbrannt, vergraben oder in Gewässer abgelassen wird.