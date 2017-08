(SH) - "Luxemburg. Monatsgehalt von 5.370 Euro pro Einwohner. Nicht für Paul." Der Slogan der neuesten Werbekampagne der "Médecins du Monde" schlägt in den sozialen Netzwerken hohe Wellen. "So viel verdiene ich doch gar nicht", kommentieren viele Nutzer von Facebook und Co. die Kampagne.

Wie Marc Gerges, Vize-Präsident der "Médecins du Monde" in Luxemburg erklärt, habe man sich auf die Statistiken der Weltbank berufen, die eben diesen Betrag als Monatseinkommen in Luxemburg angibt. "Wir können die Statistiken nicht verfälschen", so Marc Gerges, der davon ausgeht, dass der exakte Betrag des Einkommens nicht unbedingt ausschlaggebend ist. Marc Gerges bestätigte auch, dass die Kampagne nicht nur in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, auch bei der Vereinigung gingen bereits mehrere Anrufe ein. Damit sei ein Ziel der Kampagne erreicht - nämlich eine Diskussion ausgelöst worden.



"Wir wollen mit der Kampagne darauf aufmerksam machen, dass Luxemburg ein reiches Land ist, das Reichtum jedoch nicht so verteilt ist, dass jeder von einer medizinischen Basis-Versorgung profitiert", erklärt Marc Gerges.



1.300 Behandlungen in sieben Monaten



Für die Kampagne habe man auf drei Symbole des Reichtums zurückgegriffen: das Monatsgehalt, den zweiten Platz Luxemburgs in der Rangliste der reichsten Länder der Welt sowie den zweiten Rang des Großherzogtums als Zentrum für Investitionsfonds. Damit habe man zum einen die Bevölkerung dazu aufrufen wollen, Geld zu spenden, denn die Aktivitäten der "Médecins du Monde" werden hierdurch finanziert. Zum anderen habe man aber auch an den Staat appellieren wollen und darauf aufmerksam machen, dass Luxemburg viel Geld hat, es jedoch nicht gut verteilt ist. Eine medizinische Basis-Versorgung für Menschen, die nicht über eine Sozialversicherungskarte verfügen gibt es in Luxemburg nämlich nicht. In Belgien und Frankreich sei dies anders.



Die "Médecins du Monde" kümmern sich um medizinische Fälle bei Menschen, die sich keinen Arzt leisten können. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Notfälle handeln. In den Zentren der Vereinigung in Esch/Alzette und Bonneweg wurden in diesem Jahr bereits 1.300 Personen behandelt - ebenso viele wie im ganzen Jahr 2016. Zu den Kunden der Ärzte zählen Obdachlose, aber auch Menschen, die sich illegal in Luxemburg aufhalten, oder Personen, die so wenig verdienen, dass sie am Monatsende einfach kein Geld mehr für einen Arzt vorstrecken können.







