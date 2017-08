(dhay) - Während zehn Tagen weilen 47 junge Musiker und ihre Begleiter im Norden des Landes und meistern das herausfordernde Repertoire mit Bravour. Das Sommerprogramm spricht internationale Nachwuchstalente an.

Bereits zum 9. Mal findet das „Vianden International Music Festival and School“ statt. Wie der Name verrät, sind die Musiker und ihre Lehrer im idyllischen Norden untergebracht, aufgeteilt auf drei Hotels der 2 009-Seelengemeinde. Die Proben werden in der Grundschule und im Kindergarten abgehalten, die Konzerte dagegen in geschichtsträchtigeren Orten wie der Burg, dem „Ancien Cinéma“, der Trinitarierkirche und im Kulturzentrum Larei.

Hochkarätige Besetzung

Teilnehmen kann nicht jeder. Die Schüler werden aufgrund ihres Könnens ausgewählt und besuchen in ihrer Heimat die besten Musikschulen oder studieren an renommierten Konservatorien. Oft sind es ihre Lehrer, die sie auf die ganz besondere Gelegenheit aufmerksam machen, in einem kleinen Land in Europa ihr Spiel zu perfektionieren.

„Unter den 47 Teilnehmern sind leider keine luxemburgischen oder europäischen Schüler. Sie kommen alle aus Nordamerika und Asien“, bedauert Semyon Rozin, Hauptkoordinator des Sommerprogramms. Dafür ist er Jahr für Jahr begeistert vom Talent seiner Schützlinge und möchte deren Begabung weiterhin fördern. „Unsere Schule hier ist einzigartig; etwas Vergleichbares finden Sie in der Großregion nicht“, schwärmt der Initiator. Schade sei, dass das „Vianden International Music Festival and School“ nicht mehr Unterstützung von Seiten des Staates bekommt, findet Rozin.

Seine Euphorie überträgt sich auf die 13 bis 30-jährigen Schüler. So fügt Trevor Jensen aus New York hinzu: „Ich habe letztes Jahr schon teilgenommen und bin zurückgekommen, weil es einfach unglaublich Spaß macht. Es bereitet mehr Freude, gemeinsam mit anderen Musikern zu spielen. Übt man immer nur alleine, fühlt man sich schnell einsam.“

Im pittoresken Städtchen Vianden habe er auch das Zusammenspiel mit den andern vertiefen können, meint Jensen. Denn Kammermusik baut auf Interaktion zwischen den Instrumentalisten und Vokalisten auf. Musik studieren ist neben Architektur eine Tür, die er sich offen halten möchte. Das „Music Festival and School“ ermöglicht ihm, sich im Sommer ganz auf seine Musik zu konzentrieren. „Während des Schuljahres kommt meine Geige etwas zu kurz, da ich viel für die Schule arbeiten muss und anderen außerschulischen Aktivitäten nachgehe“, so das 16-jährige Nachwuchstalent.



Betreut werden die jungen Musiker von 18 erfahrenen und anerkannten Lehrern, die aus den USA, Korea, Taiwan, China und Kanada stammen. Genauer bieten sie Unterricht in Klavier, Geige, Cello, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn an. 2 017 nimmt im Gegensatz zu den vorherigen Ausgaben nur eine Sängerin teil.

Kurz aber intensiv

„Der Lehrgang ist mit nur zehn Tagen sehr kurz, dafür aber umso intensiver“, erklärt Rozin. „In einer etablierten Umgebung oder einer größeren Stadt wäre ein solches Ereignis gar nicht möglich, da es zu viele Ablenkungen gibt und man sich den vorherrschenden Begebenheiten biegen muss. In Vianden sind wir keinen Einschränkungen ausgesetzt.“ Trevor Jensen sagt lächelnd: „Hier sind wir Schüler produktiver, können üben wann und wo wir wollen. Und die Leute bedanken sich dafür.“



„Ziel des Festivals ist auch, zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern. Für viele Schüler ist es der erste Kontakt mit einer multikulturellen und mehrsprachigen Gesellschaft. Auch deswegen findet das Musikfest unter dem Motto „The World meets in Luxembourg“ statt“, so Rozin über seine selbst auferlegte, aber notwendige Mission. Die internationale Gruppe spielt darüber hinaus auch ein Konzert für die Bewohner des Altenheims in Vianden.

http://www.viandenfestival.eu

Einladung zu den Konzerten:



Heute Donnerstag, 17. August: um 19.30 Uhr in der Burg Vianden;

Freitag, 18. August: um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Larei in Vianden;

Samstag, 19. August: um 20.30 Uhr im „Ancien Cinéma“ in Vianden; „soirée opérettes & Salon Music“.

Sonntag, 20. August: Abschlusskonzerte um 15 Uhr im Hof der Burg; um 15.45 Uhr in der Burgkapelle; um 16.30 Uhr im Saal Vic. Abens und um 18.30 in der Taverne (ebenfalls Operettenabend).

Nützliche Adressen:

Burg Vianden: Montée du Château, 9408 Vianden;



Kulturzentrum Larei: Rue du Sanatorium, 9401 Vianden;



Ancien Cinéma: 23, Grand-Rue, 9410 Vianden

Trinitarierkirche: Grand-Rue L-9411 Vianden

In der Burg muss der normale Eintrittspreis gezahlt werden; im „Ancien Cinéma“ fallen ebenfalls Eintrittskosten an, da es nur eine begrenzte Zahl an Sitzen gibt.