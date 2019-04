Die Einwohner eines Einfamilienhauses wurden offenbar von ihrem Rauchmelder gerettet.

Kaminbrand in Boewingen/Attert

Die Einwohner eines Einfamilienhauses wurden offenbar von ihrem Rauchmelder gerettet.

(mth) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr musste die Feuerwehr wegen eines Kaminbrands in einem Einfamilienhaus in Boewingen/Attert ausrücken.

Mutmaßliche Brandstiftung: Ziegen sterben in brennendem Stall Ungekannte Täter haben einen Stall des solidarischen Gartens Kalendula in Altwies in Brand gesteckt. Die Tiere kamen dabei ums Leben.

Die Bewohner des Hauses hatten Glück: Ein Rauchmelder hatte sie aus dem Schlaf gerissen, nachdem es zu einem Sickerbrand am Kamin gekommen war.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Verletzt wurde niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Haus belüftet werden.