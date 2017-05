(SH) - Weil er Kameras in den Frauenumkleideräumen in der Bank, für die er zehn Jahre arbeitete, installiert hatte, wurde ein Bankangestellter am Donnerstag in erster Instanz zu einer Haftstrafe von 30 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt. Zudem muss er 45 Zivilklägern Schadenersatz in Höhe von insgesamt 20.135 Euro zahlen.

Dem Mann war vorgeworfen worden, zwischen Mai 2014 und April 2016 an insgesamt 55 Tagen Kameras in den Frauenumkleideräumen der Europäischen Investitionsbank installiert und Videoaufnahmen ohne Wissen und Zustimmung der betroffenen Personen aufgenommen zu haben. Zudem musste er sich zum wiederholten Mal wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vor Gericht verantworten. Während die Staatsanwaltschaft der Auffassung war, dass der Angeklagte aus seiner ersten Verurteilung nichts gelernt hatte, meinte sein Anwalt, dass sein Mandant nicht hätte wissen können, dass sich Minderjährige in den Umkleideräumen aufhalten. Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzuleiten.



Die EIB hatte den Mann bereits im Juni vergangenen Jahres vom Dienst suspendiert und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.



