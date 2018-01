(str) - Weil er in den Umkleideräumen der Europäischen Investitionsbank in Kirchberg versteckte Kameras installiert hatte, und wegen des Besitzes von Kinderpornografie, ist ein Mann am Dienstag zu einer Haftstrafe von 30 Monaten – davon 24 auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss der Beschuldigte, der zehn Jahre lang bei der Bank angestellt war, eine Geldbuße in Höhe von 1 000 Euro zahlen, sich in psychiatrische Behandlung begeben und 45 Zivilklägern Schadenersatz zahlen. Damit bestätigte das Gericht das Urteil aus erster Instanz auf ganzer Linie.