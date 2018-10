Die vor sechs Wochen in Kraft getretene Datenschutzverordnung stellt die Kameraüberwachung keineswegs infrage. Lediglich das "Wer, wie, wo und wann" wird nun auf einer anderen Grundlage definiert.

Die vor sechs Wochen in Kraft getretene Datenschutzverordnung stellt die Kameraüberwachung keineswegs infrage. Lediglich das "Wer, wie, wo und wann" wird nun auf einer anderen Grundlage definiert.

Es war eine Ankündigung, die gerade bei den Bewohnern der Rue de Strasbourg und den umliegenden Straßen für Erleichterung sorgte: In einer Bürgerversammlung hatten Minister Etienne Schneider (LSAP) und Polizeigeneraldirektor Philippe Schrantz darüber informiert, dass die Videoüberwachung von diesem Herbst an im Bahnhofsviertel ausgeweitet werden soll. Im jüngsten City Breakfast kündigte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) schließlich an, dass die ersten Kameras nun installiert werden.

„Kameraüberwachung im Konflikt mit neuem Datenschutzgesetz“